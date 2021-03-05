البدائل الطبيعية لتوريد الشفاة.. وداعا لمستحضرات التجميل

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشفاه الصحية الناعمة هي عنوان الجمال والجاذبية لدى المرأة، ولكي تحافظي على صحتهما وتألقهما يعرض «هُن»، أفضل وأسهل الوصفات الطبيعية للحصول على ملمس ناعم ولون وردي طبيعي، وفقا لموقع «reader وURBANCOMPANY».

وصفات طبيعية لتوريد الشفاة

الليمون

يعمل على تبيض وتوريد الشفاة وذلك لاحتوائه على الحمضيات، لذا قومي بتحضير المزيج المكون من نصف معلقة من عصير الليمون والجلسرين والعسل، وضعيها على الشفاة قبل الذهاب للنوم.

زيت جوز الهند

يساعد على ترطيب الشفاة والتئام التشققات التي قد تنتج نتيجة تقلبات الجو، لذا ينصح بترطيب الشفاة به عدة مرات يوميا

ماء الورد

يمتاز ماء الورد بأنه مرطب ومهدئ، كما أنه يساعد على توريد الشفاة فعليكي مزج قطرة واحدة من ماء الورد مع معلقة من العسل ودلكيها على شفتيك بلطف ثلاث مرات في اليوم.

الكركم وجوزة الطيب

قد يساعد الكركم وجوزة الطيب على تفتيح الأماكن الداكنة في الشفاة بالإضافة الى ترطيبها، فقط قومي بمزج نصف معلقة من الكركم البودرة مع نصف معلقة من جوزة الطيب إلى جانب كمية مناسبة من الماء إلى أن تصبح عجينة، وضعيها على شفتيكي لمدة خمس دقائق ثم تغسل بالماء الفاتر وترطب بمرطب شفاة.

عصير الشمندر «البنجر»

يساعد الشمندر على توريد الشفاة لاحتوائه على صبغة «البيانين» التي تساعد على إضفاء اللون الأحمر الجذاب، حيث تهرس ثمرة من الشمندر إلى العسل الأبيض وتدهن الشفاة بها مرة واحدة فقط قبل النوم.

الكركم والحليب

يساعد الحليب والكركم على توريد الشفاة، حيث تخلط ثلاث ملاعق من الكركم إلى كمية مناسبة من الحليب حتى الحصول على عجينة متماسكة وتوضع على الشفاة لمدة خمس دقائق ثم تغسل بالماء.

العسل والجلسرين

العسل والجلسرين مكونان رئيسيان في توريد الشفاة، وتوضع معلقة صغيرة من العسل مع معلقة صغيرة من الجلسرين، حتى يصبح خليطا متجانسا ثم توضع على الشفاة قبل النوم.

بذور الرمان

يعد الرمان من البذور الرئيسية لتوريد وتغذية الشفاة حيث يهرس كأس من الرمان المفروط مع معلقتين من الفازلين وتوضع يوميا على الشفاة قبل النوم.

زيت اللوز

يعمل زيت اللوز على تنعيم الشفاة ومدها بالمواد التي تساعد على توريدها فتدلك الشفاة بزيت اللوز لمدة 15 دقيقة ثم تغسل.

خل التفاح

خل التفاح يساعد على إزالة صبغات الشفاة فقط قومي بغمس قطنة صغيرة داخل خل التفاح وتدليك الشفاة لمدة 7 دقائق وشطفها بالماء البارد.

عصير الخيار

للخيار مفعول سريع في معالجة اسمرار الشفتين وتوريدها، لذا عليك بدهن الشفاة يوميا قبل النوم بعصير الخيار.

أكياس الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول التي تساعد على تقليل الالتهاب وتوريد الشفاة والتخلص من جفافها، وذلك عن طريق نقع كيس الشاي ثم إزالة الكيس وفرك الشفاة به.

زيت فيتامين هـ

نظرا لأن فيتامين هـ غني بالكولاجين، فإنه يساعد على تقليل جفاف الشفاة ويساعد على ترطيبها وتوريدها فينصح بوضعه مرة واحدة يوميا على الشفاة.