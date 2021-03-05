تدابير للحد من حبوب اللقاح في غرفة النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

قالت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية إنه يمكن لمرضى حساسية الأنف خلال فصل الربيع الحد من وصول حبوب اللقاح إلى غرفة النوم من خلال بعض التدابير البسيطة.

وأوضحت الغرفة أنه ينبغي غسل الشعر قبل الذهاب إلى الفراش مساء، وذلك للتخلص من مسببات الحساسية العالقة بالشعر على مدار اليوم.

كما ينبغي خلع الملابس، التي تم ارتداؤها نهارا أثناء التواجد خارج المنزل، في غرفة أخرى وعدم اصطحابها إلى غرفة النوم.

ومن المهم أيضا تهوية غرفة النوم جيدا بصفة منتظمة، وذلك بطريقة التيارات الهوائية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إبعاد مسببات الحساسية عن غرفة النوم من خلال تركيب شبكات الحماية من حبوب اللقاح على النوافذ.