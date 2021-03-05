هل يمكن للمرأة الحامل الحصول على لقاح كورونا.. استشاري نساء يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادة ما تحتاج المرأة الحامل لعناية خاصة، خاصة في وقت انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي يترك آثاره على الصحة، ويتطلب الحمل عناية خاصة لحماية الأجنة.

وفي الوقت الذي بدأ فيه إعطاء اللقاح للحماية من فيروس كورونا المستجد، يطرح السؤال حول المرأة الحامل إذ كان يمكن لها الحصول عليه، أم أنه يسبب لها تأثيرات سلبية.

وقالت وزارة الصحة السعودية، إن المرأة التي تلقت لقاح كورونا وترغب في الحمل يجب عليها الانتظار لمدة لا تقل عن 90 يوما بعد أخذ الجرعة الثانية من اللقاح، بحسب ما ذكره موقع «الإمارات اليوم»، وأشار الموقع إلى أن المرأة الحامل تصنف ضمن الفئات الممنوعة من التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

عمرو حسن: مازالت الدراسات جارية حول تأثير اللقاح على الحامل

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، أنه نظرا لكون فيروس كورونا المستجد، من الأمراض الجديدة المنتشرة حديثا، وأيضا اللقاح المعالج للفيروس أيضًا جديدا، ومازالت الأبحاث والدراسات مستمرة عليه، مما يجعل أمر حصول المرأة الحامل على اللقاح، مازال محل الأحاديث.

ورأى «حسن»، خلال حديثه لـ«هُن»، أنه من الممكن خلال الفترة القادمة، إتاحة الحصول على اللقاح للمرأة الحامل، بعد استكمال الدراسات عليه، مشيرا أيضا إلى احتمالية التفضيل لحصول على اللقاح الصيني، وهو اللقاح الذي يعطي «الفيروس الميت»: «أي أن اللقاح عبارة عن الفيروس الميت من كورونا عشان يكون مضادات حيوية للجسم من الفيروس».

واختتم «حسن» حديثه بنصيحة موجهة للسيدات لتأجيل الحمل خلال هذه الفترة، أو من الأفضل الحصول على اللقاح أولا ومن ثم التفكير في الحمل.