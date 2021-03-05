مروة ناجي: أغنية «أنا دولة» تواجه ظاهرة التحرش ونفسي تتدخل كل بيت مصري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة مروة ناجي، إن أغنية «أنا دولة»، والتي جرى إطلاقها مع البلوجر علي غزلان، قامت فيها بمناقشة إحدى القضايا التي تؤرق فئة كبيرة من المجتمع المصري وهي ظاهرة التحرش، وذلك بعدما لاحظت وجود رد فعل سلبي من قبل المواطنين في الشارع: «الفكرة من البداية كانت فكرة علي غزلان، وهي أغنية مهمة في مسيرتي الفنية».

وأضافت «ناجي»، خلال مداخلة لها عبر «زووم»، ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن تلك الأغنية جرى تصويرها بشكل محترف لا يجرح مشاعر من يشاهدها، وذلك أملا منها في دخول تلك الأغنية لكل بيت مصري.

فيما أكد البلوجر علي غزلان، أنه يسعى إلى ترك أثر في الحياة يتذكره من بعده الجميع: «أنا هعيش مرة واحدة عايز أعمل كل حاجة في الدنيا، ومش هخسر حاجة».

وأشار «غزلان» خلال مداخلة له عبر «زووم»، إلى أنه في البداية كان يسعى إلى تصوير أغنية عن الأم بمناسبة اقتراب عيد الأم، ولكن خلال الفترة الماضية لاحظ وجود زيادة في أعداد حالات التحرش في المجتمع المصري، كما أن ذلك القطاع لم يخضه نسبة كبيرة من المطربين في مصر، وهو ما دفعه لغناء تلك الأغنية: «أنا فان وفلورز لمروة ناجي، ولما عرضت عليها الفكرة قالتلي سيبيلي الموضوع كله وجبنا ناس محترمة كتير جدا واشتغلنا الأغنية طيلة 7 أشهر».

طرحت المطربة مروة ناجى أغنيتها الجديدة «أنا دولة» التى تقدمها على طريقة الديو بمشاركة مغنى الراب على غزلان وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع اليوتيوب.