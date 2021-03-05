اشتعال النيران في تورتة عيد ميلاد هاجر أحمد: ده فال وحش

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مقطع فيديو من احتفالية الفنانة هاجر أحمد بعيد ميلادها، وظهرت في الفيديو بجوار التورتة التي اشتعلت بها النيران بشكل مفاجىء، مما أخافها وظلت تردد: «ده فال وحش»، بينما حاول أصدقاؤها تهدئتها مؤكدين أن هذا الأمر يحدث أحيانًا.

محطات في حياة هاجر أحمد

ولدت في الـ28 من فبراير عام 1994.

في بداية حياتها كانت تدرس علم النفس، ولم تكن تدرس التمثيل.

لحبها الكبير في التمثيل اتجهت لدراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية.

قدمت خلال دراستها العديد من المسرحيات.

بدأت أولى أدوارها مبكرا وهي في الـ20 فقط من عمرها، في مسلسل تليفزيوني.

ملكة جمال الكوكب للسياحة والبيئة «ميس إيكو إيجيبت».

واحدة ضمن أجمل 10 وجوه في العالم بحسب حديث صحفي لها.

بدأت أولى بطولاتها مع الفنان محمد إمام في مسلسل هوجان.