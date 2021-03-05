آخرها عامل يقتل زوجته الحامل بسبب وجبة إفطار.. أبرز جرائم قتل الزوجات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعددت في الفترة الأخيرة جرائم قتل الزوجات على يد أزواجهن، لأسباب مختلفة منها الغيرة أو الخيانة أو اختلال عقل الزوج أو الخلافات الزوجية.

ويستعرض «هٌن»، أبرز جرائم قتل الزوجات على يد أزواجهن

زوج يقتل زوجته في المرج بـ 5 طعنات

أقدم زوج من منطقة كفر أبو صير بمدينة الهدى التابعة للمرج، على قتل زوجته «أم سلمي» 5 طعنات أودت بحياتها، بسبب الخلافات الزوجية.

وأوضح شقيق الجاني، أحمد قطب، أن شقيقه لم يقصد قتل زوجته، وأن الخلاف بدأ عاديا كما يحدث بين الأزواج، وفجأة نتيجة ضربة خاطئة توفيت المجني عليها.

عامل يقتل زوجته الحامل

أقدم عامل من منطقة شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، على قتل زوجته الحامل، وذلك بعد الاعتداء عليها بالضرب بـ«وابور جاز» على رأسها، ما أدى إلى إصابتها بكسر في قاع الجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ، مما تسبب في وفاتها على الفور.

وتبين من التحريات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها «صهرة ص. س.»، 30 عامًا، مقيمة بشارع بورسعيد بمنطقة الوحدة العربية، التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حامل في الشهر السابع، وزوجها «ح. أ.»، 32 سنة، عامل، بسبب خلافات زوجية، بعد رفضها تجهيز الإفطار له، فاعتدى عليها بالضرب مما تسبب في وفاتها.

زوج يقتل زوجته بشومة أمام أطفاله

تخلص زوج من زوجته بسبب الخلافات الزوجية المستمرة بينهما، حيث قام بضربها بعصا خشبية لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل منزل الزوجية بشارع القومية في الوراق.

واعترف الزوج بارتكاب الجريمة بسبب الخلافات الزوجية المتكررة بينهما منذ وقت طويل، وأكدت التحريات التي باشرها رئيس مباحث الوراق، أن المتهم والمجني عليها متزوجان منذ أكثر من 11 عاما، وأنجبت منه 3 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 9 سنوات، وأن المتهم نفذ جريمته أمام أبنائه.