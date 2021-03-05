كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 مارس 2021 01:35 صباحاً - تضطر أغلب الفتيات إلى تطبيق المكياج خلال أوقات النهار، وتحديداً في أوقات العمل أو أثناء الذهاب إلى الجامعة، هو ما يجعلهن يحتجن إلى معرفة الألوان وصيحات المكياج التي تناسب المكياج النهاري، وطريقة تطبيقه.

وتختلف طريقة عمل المكياج النهاري عن طريقة تطبيق مكياج المساء والسهرات، أو المكياج الخاص بالمناسبات، وفي السطور التالية، ستتعرفين إلى طريقة عمل المكياج النهاري:



أولاً: الأدوات المُستخدمة في عمل المكياج النهاري

المكياج النهاري



-واقي الشمس.

-برايمر.

- كريم الأساس المناسب للون بشرتك.

- الكونسيلر.

-ظلال العيون بدرجات الألوان الترابية أو النيود الفاتحة.

- الأيلاينر.

- بودرة أو ماسكرا الحواجب.

- ماسكرا سوداء داكنة.

-بلاشر باللون الخوخي أو الزهري الفاتح.

-أحمر الشفاه بإحدى درجات الألوان النيود أو الألوان الترابية.

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ثانياً: طريقة عمل المكياج النهاري

المكياج النهاري



1-اغسلي وجهكِ جيداً قبل تطبيق المكياج، ثم طبقي البرايمر المناسب لنوع بشرتك، ووزعيه جيداً على وجهكِ ورقبتكِ، لضمان ثبات المكياج لأطول فترة خلال النهار.

2- طبقي كريم الأساس المناسب للون بشرتك، ويُفضل أن يكون بنفس لون بشرتك أو بدرجة أغمق قليلاً، واحرصي أيضاً على تطبيق الكونسيلر على الهالات السوداء حول منطقة العين إن وُجدت.

3- طبقي ظلال العيون الفاتح بإحدى درجات الألوان الترابية الفاتحة (البيج الفاتح أو البني الفاتح أو الخوخي الفاتح) على الجفن المتحرك وأسفل الحاجبين، لإطلالة بسيطة وناعمة تناسب الخروجات النهارية، وإذا كنتِ ترغبين في مكياج أكثر جاذبية، يُمكنكِ تطبيق مكياج سموكي خفيف، بتطبيق ظلال العيون بإحدى الألوان الترابية الداكنة على طية الجفن المتحركِ، وعند عظمة الجفن.

4-حددي عينيكِ بالآيلاينر، بتطبيق رسمة الأيلاينر المجنح أو رسمة الخط المستقيم السميك.

5- حددي حاجبيك بقلم أو بودرة تحديد أو ماسكرا الحواجب، بدرجة اللون المناسبة للون بشرتكِ.

6- طبقي الماسكرا السوداء الداكنة على رموشكِ لإطلالة أكثر جمالاً لعينيكِ.

7-طبقي البلاشر باللون الخوخي أو الزهري الفاتح على الخدود.

8-طبقي أحمر الشفاه بإحدى درجات الألوان الترابية أو أحد الألوان النيود المُفضلة لديكِ.

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