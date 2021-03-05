كيفية وضع مناكير بلونين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 مارس 2021 01:35 صباحاً - المزج بين لونين أو أكثر عند وضع طلاء الأظافر من الصيحات الأكثر اتباعاً على خطوط الموضة في الفترة الأخيرة، فهي تعطي أناملك مظهراً جذاباً وتعكس شخصيتك، إلى جانب كونها تضيف الكثير من البهجة والحيوية إلى إطلالتك لذا ننصحك باتباع الخطوات التالية لمظهر مميز.



طريقة وضع مناكير بلونين

مناكير بلونين



يُعتبر هذا النوع من المناكير من أكثر الطرق جمالاً؛ لكونه يحتوي على خلط لونين مع بعض بطريقة جميلة وبسيطة تجعلك تحصلين علي أظافر جميلة ومميزة، ولتطبيقه تحتاجين إلى لونين من المناكير بألوانك المفضلة مع شريط لاصق ومناكير شفافة، وابدئي بوضع الطلاء الشفاف واتركيه حتى يجف، ثم ضعي اللون الأول واتركيه حتى يجف، وقومي بوضع الشريط اللاصق على أظافرك بالشكل الذي تريدين أن تحصلي عليه، ثم ضعي اللون الثاني واتركيه ليجف، وبعد ذلك قومي بنزع الشريط اللاصق، وسوف تحصلين على الشكل الذي تريدينه، ويمكنك استعمال عود خشبي أو بلاستيكي صغير لمزج اللونين من المنتصف إن لم يتوفر لديك الشريط اللاصق، ويمكنك استخدام رسوماتك المفضلة عند وضعه، ولو كنتِ ترغبين في طلاء أظافر ناعم فيجب عليكِ اختيار لون يتناسب مع ألوان ملابسك وطبيعة أزيائك بشكل عام، فمناكير أوقات العمل الرسمية عادة ما يميل للكلاسيكية أكثر والألوان المحايدة، أما ألوان مناكير الشابات فعادة ما تميل للألوان الزاهية والحيوية التي تتناسب مع الإطلالة الشبابية، وفي السهرات احصلي على صيحات تعتمد على لون فستانك، كما يمكنك إضافة الاكسسوارات أو الطلاء اللامع، وننصحك بوضع اللون الأخضر مع الأبيض أو الذهبي مع الأسود لمظهر فاخر، ويمكنك أيضاً إضافة درجتين مختلفتين من لونك المفضل.

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طريقة وضع المناكير المموج

المناكير المموج



تتميز المناكير المموجة بخلط أكثر من لونين بطريقة جميلة وبسيطة تجعلك سعيدة بوضعه فوق أظافرك، لذا قومي بإحضار إناء فارغ ثم قومي بإضافة الماء الدافئ وضعي نقطة من طلاء الأظافر الأول ونقطة بطلاء الأظافر الثاني، وكرِّري تلك الخطوة حتى تضعي جميع نقط طلاء الأظافر، وقومي بتحريك وسط النقط ببطء حتى تتمكني من عمل رسمه في الإناء، وقومي بوضع الظفر داخل الماء، ثم ارفعي الطلاء بأظافرك، ونظفي الأظافر حتي تحصلي على ظفر جميل، وننصحك باستخدام اللون الأبيض مع لونك المفضل لمظهر مميز وأنيق.

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