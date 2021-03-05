عطور برائحة التوت

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 مارس 2021 01:35 صباحاً - العطور عالم كبير مليء بالتفاصيل التي لا يعرفها الكثيرون، لكن المهتمين بهذا المجال يبحثون دائماً عن الأسرار الخفية خلف كل نوع من أنواع العطور، ولأن عطور الفواكه تشكِّل رمزاً للسحر والجاذبية من خلال تركيبتها الخاصة والفريدة، فقد جمعنا اليوم لمُحِبَّات رائحة التوت عدة عطور مميزة بتركيبة منعشة ليعتمدنها في إطلالاتهن اليومية.



عطر إسبل من درعة

عطر إسبل من درعة



عطر إسبل من علامة درعة هو عطر يشكِّل معنى السعادة بكل تفاصيلها، ليصبح عنوانك في العطور؛ وذلك باحتوائه على رائحة التوت البري المنعشة وزهرة البنفسج الساحرة مع الزهور والفواكه، وتتشكل قمته من رائحة التوت البري والفلفل والعنب الأسود، فيما يرتكز القلب العطري على زهرة البيوني والروز، وتجمع رائحته نفحات المسك مع خشب السدر والفانيلا.

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مسك التوت البري من عبد الصمد القرشي

مسك التوت البري من عبد الصمد القرشي



تشتهر زجاجات علامة عبد الصمد القرشي في تركيبتها بعطور المسك المختلفة التي تعمل على تحسين المزاج وزيادة الطّاقات الحيويّة في الجسم، ولمُحِبَّات عطور التوت يمكنكن استخدام مسك التوت البري الذي يُعَدُّ خلطة غنية منعشة من المسك وأنواع التوت مع الليمون الأخضر والزهور والأوركيد.

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عطر التوت البري من ذي بيوتي سيكرتس

عطر التوت البري من ذي بيوتي سيكرتس



مزج خبراء العطور لدى علامة ذي بيوتي سيكرتس مكونات فريدة مع التوت لتقديم تجربة عطرية مميزة تدوم طويلاً لكلا الجنسين؛ حيث يُستوحى العطر من الفاكهة المنعشة والزهور العثمانية واللافندر مع مستخلص التوت والفراولة.

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عطر التوت والشاي الأخضر من لوكسيتان

عطر التوت والشاي الأخضر من لوكسيتان



يعبِّر هذا العطر عن المكونات النباتية القوية العميقة لشاي ماتشا الأخضر، الذي تصحبه لمسة من الجمال، وتتمثل رائحته في بذور التوت الصغيرة لتعبِّر عن المكونات النباتية القوية العميقة، وتضم مقدمة العطر البرغموت والتوت وزبدة إيريس، بينما يحتوي قلب العطر على أوراق الشاي والياسمين والمسك، وترتكز قاعدة العطر على زهرة البنفسج.

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عطر التوت البري من ديم

عطر التوت البري من ديم



عطر التوت البري من ديم يضم حساً ناعماً لمُحِبَّات الفواكه والانتعاش؛ فهو يجمع في رائحته ما بين رائحة التوت والفراولة والفواكه المنعشة التي تدوم طويلاً وتعطي الإحساس بالجمال والنعومة، وهو مناسب بشكل كبير لفصل الصيف؛ لما يوفره من انتعاش.

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