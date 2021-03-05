الامارات | أين تذهب..«تونج تاي».. الطعام التايلاندي اللذيذ بإطلالة مريحة

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب..«تونج تاي».. الطعام التايلاندي اللذيذ بإطلالة مريحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 مارس 2021

يجب أن تكون زيارة تايلاند على قائمة أمنيات كل مسافر متعطش، ولكن لتذوق تايلاند هنا في دبي، فإن زيارة «تونج تاي» هي ما تحتاجه تماماً. تقع قائمة مطعم Tong Thai في JW Marriott Marquis، وتعرض الأطباق الإقليمية الفريدة من دولة جنوب شرق آسيا التي تحتفل بأطعمة الشوارع، إضافة إلى الأطباق الكلاسيكية الأصيلة المحبوبة في جميع أنحاء العالم.

ويتم إعداد وجبات الطعام وتقديمها من قبل فريق تايلاندي أصيل، يمكنك الاستمتاع به في مساحة عصرية وحديثة كاملة، مع إضاءة داكنة وميزات ديكور شرقي، مثل تعليق أجراس المعبد المعقدة

للزائرين المتكررين لـTong Thai، سيكون من دواعي سروركم معرفة أن هناك ثمانية أطباق جديدة يمكنك تجربتها، فلمحبي المأكولات البحرية، جراد البحر phad tom yum haeng هو جراد البحر المقلي مع نكهات توم يام والفطر وعشب الليمون وأوراق الكفير مغموسة الكاري الأحمر المليء بالنكهات الحلوة والمالحة والرائعة.

إذا كان لديك حفل خاص، فيوفر المطعم صالة خاصة للعائلات أو الأصدقاء مع أحد أفراد أسرتك، يمكنك تناول العشاء في إحدى غرف الطعام الخاصة في Tong Thai.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news