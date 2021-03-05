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الامارات | دوللي تلقت اللقاح وهي تغنّي «فاكسين.. فاكسين»

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واشنطن - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقّت ملكة موسيقى «الكانتري» الأميركية دوللي بارتون، أخيراً، جرعة من لقاح «موديرنا» المضاد لفيروس ، واستوحت من لحن أغنيتها الشهيرة «جولين» أنشودة تشجّع فيها الناس على أن يحذوا حذوها، في مقطع فيديو نشرته عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأبدلت بارتون كلمة جولين في الأغنية بكلمة «فاكسين» (لقاح)، وغنّت «فاكسين، أتوسل إليكم، لا تترددوا، لأنكم إذا متّم، سيكون فات الأوان». ويُظهِر مقطع الفيديو المغنية المولودة في تينيسي وهي تتلقى جرعة من لقاح موديرنا الذي أسهمت جزئياً في تمويل إنتاجه.

وقالت بارتون التي احتفلت في 19 يناير الفائت بعيد ميلادها الخامس والسبعين: «أنا كبيرة في السن بما يكفي لتلقي اللقاح، وأنا ذكية بما يكفي لأفعل ذلك، يجب أن تخرجوا وتتلقحوا أيضاً».

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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