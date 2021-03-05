الامارات | دوللي تلقت اللقاح وهي تغنّي «فاكسين.. فاكسين»

شكرا لقرائتكم خبر عن دوللي تلقت اللقاح وهي تغنّي «فاكسين.. فاكسين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقّت ملكة موسيقى «الكانتري» الأميركية دوللي بارتون، أخيراً، جرعة من لقاح «موديرنا» المضاد لفيروس كورونا، واستوحت من لحن أغنيتها الشهيرة «جولين» أنشودة تشجّع فيها الناس على أن يحذوا حذوها، في مقطع فيديو نشرته عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأبدلت بارتون كلمة جولين في الأغنية بكلمة «فاكسين» (لقاح)، وغنّت «فاكسين، أتوسل إليكم، لا تترددوا، لأنكم إذا متّم، سيكون فات الأوان». ويُظهِر مقطع الفيديو المغنية المولودة في تينيسي وهي تتلقى جرعة من لقاح موديرنا الذي أسهمت جزئياً في تمويل إنتاجه.

وقالت بارتون التي احتفلت في 19 يناير الفائت بعيد ميلادها الخامس والسبعين: «أنا كبيرة في السن بما يكفي لتلقي اللقاح، وأنا ذكية بما يكفي لأفعل ذلك، يجب أن تخرجوا وتتلقحوا أيضاً».

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