الامارات | «دبي للتصميم» يدعم المواهب في عالم الأزياء الفاخرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للتصميم» يدعم المواهب في عالم الأزياء الفاخرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق حي دبي للتصميم معرض «فاشن شوكيس» الأول للأزياء، وهو فعالية جديدة صُممت لتسليط الضوء على المواهب المحلية والعالمية في عالم الأزياء الفاخرة، وتقام في المناطق الخارجية في الحي، الذي يعدّ المركز الإبداعي الأكبر من نوعه في المنطقة.

وتهدف الفعالية، التي تنعقد لغاية شهر مايو المقبل، إلى تعريف المتخصصين والجمهور بشكل عام على أفضل المصممين في دبي، وتعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحي، حيث يتم عرض أشهر وأحدث أعمال المصممين في منصات تعكس ثراء وتنوع هذا القطاع في دبي، وتمكن حي دبي للتصميم، من استقطاب واحتضان أفضل المواهب في هذه المجالات بالمنطقة.

وستكون لكل وحدة عرض رمز «كيو آر كود» QR يمكن من خلاله الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن المصمم، مثل معلومات التواصل معه، وموقعه وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا يتيح لكل الموجودين في حي دبي للتصميم زيارة مكتب أو رواق صالة العرض لمقابلة المصمم وشراء منتجاته.

وقالت المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم، خديجة البستكي: «بوصفها الوجهة الأولى للمبدعين والمصممين في المنطقة، تمتاز دبي بصناعة أزياء نشطة تشهد باستمرار وصول شركات محلية للشهرة العالمية، ونتمنى أن يزداد عددها بعد انتهاء معرض الأزياء في حي دبي للتصميم. ونطمح من خلال هذه الفعالية الجديدة إلى استعراض تنوّع المواهب ومساعدة الناس على اكتشاف منتجات جديدة وملفتة للأنظار».

وأضافت: «أهمية هذا الحدث لا تقتصر فقط على الاحتفاء بصالات العرض المحلية وحسب، بل تقديم طرق جديدة لتجربة أفضل الملابس الفاخرة والعصرية المصنوعة محلياً في المدينة، ونفخر بكوننا وجهة دور الأزياء الكبرى والعلامات التجارية اللامعة في العالم، مثل (ديور) و(بيربيري)، ونتطلع إلى إلقاء الضوء على مزيد منها في المعرض الجديد».

ويتخلل معرض الأزياء في حي دبي للتصميم تصاميم جريئة تجريدية من مجموعةBlanc 8.3 المستوحاة من أسلوب «آرت ديكو» لخريف وشتاء عام 2021. وتستحضر التصاميم ديناميكية الثقافة المدنية الحديثة بخطوط بسيطة وأشكال هندسية دقيقة وتفاصيل فارهة يعبّر عنها بألوان متألقة. وتلهم شركة الألبسة العصرية المرأة لاستكشاف شخصيتها المتفردة. وتشتهر العلامة التجارية بقصّاتها البسيطة والمبتكرة وأقمشتها الفريدة المقترنة بدرجات ألوان ذات مفاهيم معينة، لتلبية احتياجات المرأة العصرية.

وتُعرض خلال الفعالية مجموعة «تحت الماء» من Pearla، التي تعكس شخصية كلاسيكية فريدة تعبّر عنها الفساتين المنتفخة، ولمسات من الأنسجة الخاصة المطرزة لمناسبات ولحظات لا تنسى لمزيج رحلة بين الأرض والسماء.

ويعرض أتيليه Bella Donna قطعة مميزة تجمع بين أناقة ودقة تفاصيل Solstiss، شريط الزينة الفرنسي الذي يُعرف بتنوع أشكاله وتدرجات ألوانه الممتدة وابتكاراته العصرية، إلى جانب الجودة الفائقة والحياكة المتخصصة التي تشتهر بها العلامة التجارية.

- يتم عرض أشهر أعمال المصممين في منصّات تعكس ثراء وتنوّع هذا القطاع في دبي.

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