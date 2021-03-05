الامارات | أين تذهب.. Dishtrict مغامرة طهي مختلفة

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. Dishtrict مغامرة طهي مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 مارس 2021

يرى مفهوم Dishtrict أن الأطباق من جميع أنحاء العالم تأتي جنبًا إلى جنب مع لمسة عصرية. من الشرق الأوسط إلى ماليزيا والهند إلى إيطاليا، وتتميز القائمة بمزيج من المأكولات المفضلة. كما يؤمن الفريق في Dishtrict بأهمية تلبية احتياجات الجميع، لذا توقع مجموعة شهية من الخيارات النباتية والنباتية والخالية من الغلوتين أيضًا. وقد يكون عشاق الطعام الجادين قد صادفوا Dishtrict في نسخة مهرجان دبي للمأكولات 2020.

يقع المطعم في وصل 51 في دبي، ويتميز بتصميم داخلي أنيق وعصري. يتوازن الرخام الأبيض والتشطيبات الذهبية الفاخرة في جو ترحيبي من النهار إلى الليل.

من بين أطباق الأبطال الثلاثة المعروضة في Beach Canteen أعلاه، يمكنك توقع كل شيء بدءًا من مشاركة الأطباق إلى البرغر والأطباق الرئيسية والحلويات. قم أولاً بإعداد طبق Dishtrict Dynamite Shrimp الذي يتميز بنفس القدر من التوابل والبهارات والمقرمش، والأرانسيني التايلاندي، و Schezwan Chicken Gyoza وواحدة من نوعها من Zebra Fries والمغطاة بصلصة الكمأة اللذيذة.

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