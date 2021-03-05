الامارات | «ديزني» تغلق 60 متجراً وتركّز على الإنترنت

شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزني» تغلق 60 متجراً وتركّز على الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «ديزني»، أول من أمس، أنها ستغلق «ما لا يقل عن 60» من متاجرها في أميركا الشمالية هذه السنة، للتركيز على نشاطات المبيعات عبر الإنترنت.

ولن تكون عمليات الإغلاق هذه سوى خطوة أولى، إذ أكدت الشركة التي تحتل صدارة قطاع الترفيه عالمياً في بيان أنها تعتزم «تقليص نقاط بيعها الميدانية بشكل كبير» لتطوير التجارة الإلكترونية.

ونقل البيان عن رئيسة قسم المنتجات الاستهلاكية والألعاب وتجارة التجزئة في الشركة ستيفاني يونغ قولها إن المستهلك بات ميّالاً إلى التسوق عبر الإنترنت «وفي الوقت نفسه غيّر الوباء ما يتوقعه المستهلكون من بائع تجزئة».

وتعتزم «ديزني» تالياً تطوير منصة مبيعاتها «شوب ديزني» السنة المقبلة، وتعزيز تكاملها مع تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة لمتنزهاتها الترفيهية، فضلاً عن تفعيل حضورها على الشبكات الاجتماعية.

وستترافق هذه التغييرات مع استحداث منتجات جديدة لمختلف العلامات التجارية التابعة لشركة ديزني (ملابس للبالغين «ملابس الشارع» ومنتجات للمنزل ومنتجات مشتقة أخرى)، على ما أفاد البيان.

وينتشر في العالم نحو 300 من متاجر «ديزني ستورز».

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