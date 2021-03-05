الامارات | #النصف_الحلو.. نصائح لإضفاء روح الربيع في المنزل والمكتب

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. نصائح لإضفاء روح الربيع في المنزل والمكتب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 مارس 2021

يقدّم المدير الإبداعي في مجال التصميم الداخلي لشركة «سيدار» العالمية، ناهل سلو، نصائح ثمينة حول كيفية بثّ الحيوية في منزلك أو مكان عملك، مع لونَي بانتون المفضّلين لعام 2021، وهما الرمادي Ultimate Grey وIlluminating، وهو درجة مشرقة من الأصفر.

وكان معهد بانتون قد أعلن أنه اختار لونين لعام 2021 وهما: Ultimate Grey وIlluminating، أي مزيج من الرمادي الهادئ المألوف، والأصفر الساطع الذي يحاكي لون قشر الليمون.

فمعهد بانتون على قناعة تامة بأن تنسيق هذين اللونين معاً «يمدّ الأشخاص بالطاقة والصفاء والأمل، في عالم لايزال غارقاً في حالة من الارتياب»، ويرمز اللون الأصفر الساطع الذي أطلق عليه اسم Illuminating، إلى الوعد المتفائل بيوم مشرق، في حين أن اللون الرمادي Ultimate Grey لون أهدأ بكثير يحاكي رباطة الجأش، والثبات والقدرة على الصمود، ويمكن مقارنة اللون بالعناصر الطبيعية، التي تقف صامدة أمام اختبار الزمن مثل حصى الشاطئ.

وتحتضن «سيدار» العالمية الرائدة في مجال التصميم الداخلي، تصاميم لكل من (فوجيكاوا وماركو بولو)، إضافة إلى علامات رائدة عالمياً، مثل: (فيرساتشي هوم، أرماني/‏‏‏‏كازا، سواروفسكي كريستالز، سومفي، جانيلي أند فولبي)، وغيرها من العلامات. وبما أن «سيدار» تشتهر بأوراق الجدران، وإكسسوارات النوافذ الأنيقة، والوسائد الإضافية المصممة بحسب الطلب والأبواب القابلة للطي. يقدّم ناهل سلو نصائحه الثمينة حول كيفية إدخال هذين اللونين الرائجين في ديكور منازلنا لموسم الربيع المقبل.

الأصفر المشرق

مع إدخال لمسات من الأصفر في منزلك، تضفي إشراقاً على الديكور، خصوصاً أن هذا اللون يتناغم بسلاسة تامة مع تصاميم داخلية عديدة. فإذا كانت الألوان المحايدة هي التي تطغى على منزلك، يكفي أن تضمّ إكسسوارات نابضة بالألوان إلى الأثاث لتبثّ الطاقة في الأجواء. فاعلم أن ألواناً مثل الأبيض، والكحلي، والرمادي والأسود تشكّل خلفية مثالية للألوان الزاهية، مثل الأصفر.

وفي هذا الإطار، يرى المدير الإبداعي لشركة «سيدار»، ناهل سلو، أنه «يمكنك أيضاً إضفاء لمسة من الألوان على أي ديكور باعتماد تنسيق متقن بين التفاصيل، اختر مثلاً إكسسوارات ناعمة، مثل وسائد ستار أو زينة جدران، ومزهريات وغيرها من العناصر التزيينية. ومن إيجابيات الاستعانة بلون قوي مثل الأصفر المشرق، هو أنها طريقة عملية وسهلة لإضفاء لمسة من الألوان على ديكور المنزل، وإحداث تحويل جذري في أي مساحة. نسّق اللون مع الأزهار، أو الكتب أو حتى الأواني الخزفية المعروضة على الطاولات أو الرفوف».

هيّئ مساحة مثالية للدرس

عند تهيئة مساحة مؤاتية للتعلّم، فكر في تشجيع المتعلمين، إنما ضمن حدود المعقول. تذكّر أن مساحات كبيرة من الألوان الزاهية، مثل الأحمر والبرتقالي، قد تمدّك بجرعة زائدة من الحماس. إلا أن لمسات الأصفر تبعث على الهدوء والراحة والاسترخاء والسعادة. كما يساعد اللون الأصفر على زيادة تركيز المتعلمين وتحفيز حسّهم الإبداعي، ما يجعل منه أحد الألوان المثالية لجدران مساحات التعلّم.

علم نفس الألوان

بما أن للون تأثيراً كبيراً على الحالة النفسية، انتقى معهد بانتون اللون الأصفر المشرق ليكون أحد ألوان العام، وذلك نظراً إلى تأثيره الإيجابي في النفسية. فالأصفر يولّد شعوراً بالسعادة، والتفاؤل والثقة بمستقبل أجمل، فيما يعكس اللون الرمادي الهادئ الشعور بالقوة والقدرة على الصمود، ناهيك عن الشعور بالاستمرارية في العالم الطبيعي. عند استخدام اللون الأصفر في التصاميم الداخلية، من المهم جداً معرفة القدر المناسب من اللون الأصفر، الذي يجب إدخاله في الغرف لضمان تناغم مثالي في لوحة ألوان الديكور، وإلا فقد يعكس اختلال التوازن صفات سلبية مثل اللاعقلانية والقلق. وفي هذا الصدد، يوضح ناهل سيلو قائلاً: «تتمثل أفضل طريقة لتحديد القدر المناسب لك من اللون في تصوّر انعكاسه عليك شخصياً. وبما أن الأصفر لون باعث على الطاقة، فعند استخدامه في أماكن مثل غرف النوم، احرص على استخدام لمسات من المفروشات الناعمة، أو جدار مخطط، أو تفصيل بارزاً بدلاً من استعمال اللون على مساحة كبيرة».

- تتمثّل أفضل طريقة لتحديد القدر المناسب لك من اللون في تصوّر انعكاسه عليك شخصياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news