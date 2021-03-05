الامارات | القرية العالمية تحقق رقمها القياسي الـ 16.. «لقد تلقيت التطعيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تحقق رقمها القياسي الـ 16.. «لقد تلقيت التطعيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، من تحقيق رقم جديد في «غينيس» للأرقام القياسية، مقتربة من هدفها في تحقيق 25 رقماً قياسياً في إطار احتفالاتها بموسم اليوبيل الفضي، محققة 16 رقماً حتى الآن. ونجح فريق القرية العالمية في تحقيق الرقم «أكبر عدد من الأشخاص يحملون لافتة توجيهية في فيديو واحد» جزءاً من المبادرات المؤسسية التي أطلقتها الوجهة لتحفيز الموظفين والشركاء على أخذ لقاح «كورونا».

وأسهم في تحقيق هذا الرقم أكثر من 60 عضواً من فريق العمل في القرية العالمية، الذين شاركوا في مكالمة فيديو خاصة لدعم حملة التطعيم وتحفيز الآخرين على المشاركة، تماشياً مع مبادرة الوجهة لتوفير بيئة صحية وخالية من وباء «كورونا» في الإمارات.

وكان تحقيق الرقم قد نجح بعد أن حمل كل المشاركين في المكالمة لافتة كتب عليها «لقد تلقيت التطعيم - وأنت هل تلقيته؟». وتتسارع جهود القرية العالمية لتطعيم جميع الموظفين والعاملين فيها، تزامناً مع دعمها لحملة التطعيم الوطنية للدولة للوقاية من وباء «كوفيد-19»، حيث شجعت موظفيها وشركائها على تلقي اللقاح وحماية أنفسهم، وضمان صحة عائلاتهم ومجتمعاتهم ورفاهيتها. وكانت الوجهة العائلية مسبقاً قد استضافت مخيم خاص بجميع العاملين معها وعائلاتهم للحصول على اللقاح.

تستمر القرية العالمية بالترحيب بضيوفها يومياً في الموسم 25 ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً لغاية 18 أبريل المقبل، مع باقة من أروع البرامج الثقافية والترفيهية على مستوى المنطقة ولجميع أفراد العائلة، لتجربة عالم من الروائع.

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