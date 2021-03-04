بعد شهر من حفل طلاقها.. «بهيرة» تخدع والدتها: هقعد عند واحد زميلي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، أثارتها فتاة، تُدعى بهيرة منتصر، صاحبة الـ 20 عامًا، قبل شهر، عقب نشرها عدة مقاطع مصورة، وهي تحتفل بطلاقها، والتي شاركتها عبر المجموعات الخاصة بالفتيات عبر «فيس بوك» حيث نشرت صور حفلها مع التورت والكعك والزينة عقب انفصالها، تحت عنوان «حفلة طلاقي».

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصور، وسط تعليقات ما بين الساخر منها والمتعاطف معها أو منتقد تصرفها.

ولم تختفي صاحبة الواقعة كثيرًا عن موقع الفيديوهات «اليوتيوب» حيث باتت تبث بين الحين والآخر، مقاطع فيديو ترصد مقالب مع طفلها، وعائلتها، فضلًا عن بعض المقاطع التي ترصد فيها تفاصيل حياتها الشخصية.

هقعد أنا وابني عند واحد زميلي في بيته

ومؤخرًا فاجأت «بهيرة» متابعيها عبر حسابها الرسمي، بمقطع فيديو بعنوان: «ماما ضربتني بسبب إني هعيش مع واحد صاحبي في البيت»، حيث ظهرت وهي تحاول إقناع والدتها بالمكوث هي وطفلها الصغير بصحبة صديق لها في منزله، أو دعوته للمكوث هو معهما، الأمر الذي دفع والدتها تنهال عليها بالضرب، رافضة الأمر نهائيًا قبل أن تهدأ بعدما أخبرتها «بهيرة» أنها تقوم بتصويرها حتى يشاهد زميلها رد الفعل.

بهيرة ترد: ماما مش بتؤمن بصداقة البنت والولد

وفي هذا السياق، علقت بهيرة منتصر لـ «هن» على المقطع، قائلة: «مجاليش عليه انتقادات كتيرة عادي الناس كانت بتضحك على رد فعل ماما».

وتابعت لـ«هن»: «ماما اتعصبت لأنها طبعًا مش بتؤمن بصداقة البنت والولد، ومتعرفش إن فيه صداقات وزمالة بين ولاد وبنات».