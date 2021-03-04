اللقطات الأولى من حفل زفاف دينا داش.. رقص شعبي وفرح ضخم «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عقب أقل من شهر من عقد قران الإنفلونسر دينا داش، شقيقة الفنان أحمد داش، احتفلت بزفافها اليوم، في أحد الفنادق الكُبرى، وأظهرت اللقطات المصورة، حفل زفاف ضخم للإنفلونسر، في إحدى القاعات الكُبرى، مُزينة بديكور من الورود الطبيعية، وبدأ الحفل بعرض صور الثنائي، وسط انتظار الحضور للعروسين، حيث حضرا على نغمات المزمار البلدي، والأغاني الشعبي.

وقدمت «داش» وصلة رقص شعبي بصحبة صديقاتها على المهرجان الشهير «سالكة».

كما تألقت العروس بفستان منفوش وطويل، مكشوف الضهر، دون أكمام، ومرصع بالفصوص اللامعة مع الطرحة الطويلة العريضة، والشعر المنسدل والمكياج الترابي.

عقد قران دينا داش

وكانت الإنفلونسر دينا داش، شقيقة الفنان أحمد داش، احتفلت بعقد قرانها، منذ أكثر من أسبوعين، بحضور أسرة العروسين، داخل أحد المساجد، وشاركت لقطات من حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

وأطلت العروس حينها بفستان زفاف أبيض قصير، بأكمام طويلة وشفافة، من توقيع مصممة الأزياء بسنت بدران، مع شعر انسيابي يحمل بعض التموجات ومكياج أسموكي، وحذاء بكعب عالي، وتعرضت الفتاة لانتقادات لاذعة بسبب رقصها داخل ساحات المسجد.

وجاء رد على الانتقادات التي وجهت لها قائلة: «أنا معنديش تعليق قوي، أصل علاقتك بربنا بينك وبين ربنا، طبعا رأيهم يحترم ورأي أي حد يحترم، السوشيال ميديا كل حد يقول اللي هو عايزه».