آخرهم مايا دياب.. من هم أبرز المشاهير الذي وضعت صورهم على برج خليفة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

خلال السنوات الماضية تحولت دبي من منظقة عادية إلى أحد أهم المدن السياحية من الدرجة الأولى.

ولعل من أهم معالم دبي، برج خليفة الذي يتزين أحيانا بصور الفنانين ووضع ملصقات الأفلام الرائجة، ورسم أعلام بعض الدول لإظهار الدعم والتضامن، وذلك من خلال عرض مذهل.

بالأمس، نشرت الفنانة مايا دياب مقطع فيديو على حسابها الشخصي عبر موقع "إنستجرام"، ظهر فيه برج خليفة وهو يضيء بالألوان وصورة لها، وأبدت سعادتها الكبيرة بالإمارات، قائلة: "يسعدني جدًا أن أكون مميزة في برج خليفة".

مايا خليفة ليس النجمة الأولى التي يوضع لها صورة على برج خليفة، وفي التقرير نستعرض أبرز النجوم الذي وضعت صورهم على برج خليفة.

- أندريا بوتشيلي

نشر النجم مغني الأوبرا الأسطوري ورائد كتابة الأغنية الإيطالية أندريا بوتشيلي، فيديو له عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" من أمام برج خليفة في دبي، رفقة زوجته فيرونيكا بيرتي، وهو يستمتع بعرض نافورة دبي لأغنيته "ذا براير" و"تايم تو ساي غودباي"، خلال عرض أحدث ألبوماته "بيليف" على برج خليفة.

- الشيف بوراك

كما تزين برج خليفة في دبي، بصورة الشيف التركي، بوراك ازدمير، بمناسبة افتتاح مطعمه في دبي.

- شاروخان

كما احتفلت الإمارات بميلاد الفنان الهندي شاروخان، بإضاءة برج خليفة، بصورة النجم الهندي العالمي شاروخان.

- جال جادوت

كما أضاء برج خليفة العام الماضي بصورة الملصق الإعلاني احتفالا بإطلاق فيلم Wonder Woman 1984 في السينما، للفنانة وعارضة الأزياء جال جادوت.

- غاندي

وتزين أيضا برج خليفة في مدينة دبي يوم 2 أكتوبر 2020، بصورة الزعيم الهندي المهاتما غاندي، احتفالا بذكرى ميلاده الـ151 وتخليدا لرحلته.

وكتب برج خليفة، عبر حسابه بموقعي "تويتر" و"إنستجرام": "كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه بالعالم".. كلمات تفيض بالحكمة تركها لنا المهاتما غاندي، والد الأمة الهندية، لكى نستعيد ذكراه ونحتفي برحلته في عرض ضوئي خاص بذكرى ميلاده الـ151.

- يضيء باللون الأحمر احتفالا بوصول مسبار الأمل إلى المريخ

أيضا احتفلت الإمارات بنجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ، من خلال إضاءة برج خليفة باللون الأحمر وكتابة مجموعة من العبارات لتهنئة الشعب منها: "تمت المهمة".

ووصل "مسبار الأمل" إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ، بعدما سافر في الفضاء العميق بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلومتر في الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناجاشيما قاطعا نحو 493 مليون كيلومتر.

- مارادونا

كما أضاءت الإمارات برج خليفة، بلقطات مميزة لمسيرة أسطورة كرة القدم الراحل مارادونا، الذي يعتبر من أفضل لاعبي كرة القدم، الذي حاز على لقب بطل العالم عام 1986، ولعب في العديد من الأندية، كما أنه عمل مدربا لفرق وأندية غربية وعربية بعد اعتزاله اللعب.

- حملة التضامن مع أستراليا

وشارك "برج خليفة" في دبي بالحملة التي أطلقتها الإمارات للتضامن مع أستراليا في مواجهة الحرائق الضخمة التي اجتاحت البلاد، وأضاء عرضا عبارة كتب فيه: "نحن جميعا نستطيع تقديم المساعدة" مع هاشتاج MatesHelpMates "الأصدقاء يساعدون الأصدقاء".

كما علق حساب برج خليفة على "تويتر": "مهما كانت الصعاب، بالاتحاد والعزيمة نتخطاها سوياً، ونضيء برج خليفة لنعبر عن تضامننا مع أستراليا وشعبها في هذه الأوقات الصعبة".

ويعتبر برج خليفة من أطول المبانى في العالم، ويبلغ طوله 828 متر، ويقع برج خليفة في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، تم بناؤه في 6 يناير 2004، وسمي بهذا الاسم تكريما للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبو ظبي.