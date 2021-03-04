تعاني من الإمساك.. إليك أفضل 10 أطعمة تساعد على تحسين عملية الهضم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

قد يعاني الكثيرين من أعراض الجهاز الهضمي مثل الغازات واضطراب المعدة وحركات فضفاضة والقيء والإمساك بين الحين والآخر، وغالبًا ما يتعرض لها بشكل أكبر مع تقدم العمر، ولحسن الحظ هناك وسائل طبيعية تغني عن الملينات الطبية التي قد تسبب عدم الشعور بالراحة، فهناك أطعمة لها تأثير ايجابي على حركة الأمعاء.

وقد استعرض موقع timesnownews 10 من الأطعمة التي تخفف من الإمساك وتساعد على عملية الهضم، وكانت كما يلي:

-الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة غنية بالألياف ومفيدة جدًا للجهاز الهضمي، وتعالج أعراض الجهاز الهضمي مثل حرقة المعدة والغازات والغثيان، كما أنها تحافظ على حركة أمعائك بسلاسة.

-الزبادي

يحتوي الزبادي على البكتيريا المفيدة لعملية الهضم، لذلك يجب تضمينه في نظامك الغذائي اليومي لتجنب أي مشاكل في الجهاز الهضمي.

-الزنجبيل

هو نوع من التوابل التي تشتهر بفوائدها الصحية، وتناول الزنجبيل النيء يمكن أن يعالج الإمساك، كما أنه غني بالألياف المفيدة للغاية لعملية الهضم.

-الموز

يشتهر الموز بعلاج مشاكل وأمراض المعدة مثل الإسهال، فإنه مسؤول عن الأداء السلس لأمعائك، إذا كنت تأكل موزة واحدة كل يوم ، فسيستمر جهازك الهضمي في العمل بشكل جيد.

-البابايا

البابايا لها خصائص مضادة للالتهابات تعمل على تهدئة اضطراب المعدة، كما تساعد في هضم الطعام بسهولة، وتسهل عملية الهضم وتعالج أعراض مثل حرقة المعدة والغازات.

-الخيار

يعد الخيار مصدرًا غنيًا بالألياف المفيدة للجهاز الهضمي، يبرد معدتك ويوفر الراحة من أي أعراض أخرى في الجهاز الهضمي.

-الطماطم

الطماطم صحية جدًا لمعدتك، فتحتوي على مادة الليكوبين التي تساعد في عملية الهضم، كما أنها غنية بالمغنيسيوم والألياف.

-الكيوي

الكيوي مليء بالعناصر الغذائية المفيدة للغاية لصحة الجهاز الهضمي، كما يحتوي على فيتامين سي والمغنيسيوم والبوتاسيوم والبيبسين وهو أمر جيد جدًا لصحة أمعائك.

-التفاح

يضمن التفاح حسن سير الأمعاء، خاصة وأنه يحتوي على بكتيريا مفيدة لصحة أمعائك، فيساعد في عملية الهضم ويحافظ على صحة معدتك.

-الجزر

الجزر مفيد جدًا لعملية الهضم، حيث يحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة المفيدة لصحة الجهاز الهضمي.