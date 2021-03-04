أجمل موديلات شنط للجوال موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 مارس 2021 10:47 مساءً - لاحظنا توجهاً رائجاً يسيطر على الحقائب في عروض أزياء 2021، وهو الشنط الصغيرة المخصصة للجوال، والتي عادةً ما تنسدل من حول الرقبة مثل القلادة، أو يمكن اعتمادها بطريقة الـCross، لتحررك من قيود حمل حقيبة كبيرة، وحتى يسهل عليكِ الحصول على هاتفك الذكي عندما تحتاجين إليه، وبالإضافة إلى ذلك، تمنحك هذه الشنط وهي موضة 2021 إطلالة عصرية ولمسة اكسسوارات مميزة تكمل أناقتك.



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شنط الجوال حول الرقبة

BALENCIAGA



سيطرت موضة شنط الجوال حول الرقبة بقوة في موسم ربيع وصيف 2021، وخاصةً تلك المصنوعة من سلسلة معدنية طويلة تتدلى منها الحقيبة الجلدية الأنيقة.



قدمت ماركة بالنسياغا Balenciaga سلسلة طويلة حول الرقبة تنتهي بالهاتف المحمول وتبدو وكأنها قلادة طويلة.



وأعجبنا الحافظة الصغيرة من بالمان Balmain والمزودة بسلسلة معدن طويلة لتضيف لمسة جذابة لإطلالتك.



كما قدمت ماركة شانيل Chanel السلسلة المعدنية مع الجلد الأبيض وحافظة صغيرة بالجلد الأبيض تحمل شعار الماركة باللون الذهبي.



وبرزت الصيحة أيضاً في عرض أزياء كوتش Coach ربيع وصيف 2021، حيث ارتدت العارضة الحافظة الجلدية باللون الأسود والتي تمتد بحبل أسود طويل من الرقبة.



ولإطلالة نابضة بالحيوية، اختاري حافظة الجوال بلون مبهج مثل اللون الأخضر على طريقة فيرساتشي Versace.

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شنطة الجوال حول الخصر

JACQUEMUS





يمكن أن تعتمدي شنطة الجوال حول الخصر، والتي تجمع بين الحزام والحافظة التي تتدلى منه مثل التصميم المميز من ماركة Jacquemus.

شنطة الجوال بطريقة الـCross.



طريقة أخرى لحمل شنطة الجوال الصغيرة، وهي اعتمادها بطريقة الـCross مثل الشنطة الجلد باللون الأخضر من لويس فيتون Louis Vuitton.



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