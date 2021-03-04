ملابس بحر للمحجبات آخر موضة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 مارس 2021 10:47 مساءً - مع اقتراب موعد دخول فصلي الربيع والصيف، لا بد أن كل فتاة تبحث عن أجمل تصاميم الملابس المناسبة للبحر، ولأن المحجبات دائماً ما يواجهن صعوبة في الظهور بإطلالة أنيقة وبأزياء ذات خامات مريحة وخفيفة، فقد جمعنا لكُنَّ اليوم عدة أفكار من مدونات الموضة، فاخترن ما يناسبكن منها.



إطلالة مناسبة للبحر من سارة طارق

سارة طارق



سارة طارق، بلوغر مصرية تحرص على الظهور بإطلالة أنيقة في مختلف إطلالاتها، وللبحر تأنقت ببنطلون أسود وبلوزة من المخمل الأسود مع معطف الكيمونو الأبيض المطبع بالخطوط السوداء والزهور الزهرية، وأكملت مظهرها بأقراط ونظارة شمسية باللون الزهري للمسة أنثوية ناعمة.

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أمينة الجعفري بخيارات بحر أنيقة

أمينة الجعفري



نشرت الإعلامية المصرية والفاشن بلوغر، أمينة الجعفري، عدة إطلالات لها بأزياء البحر؛ حيث أطلت ببنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع معطف أبيض خفيف مطبع بالزهور الملونة، وأكملت مظهرها بحجاب التوربان الفوشيا وحقيبة ضخمة من القش، وفي إطلالة أخرى ظهرت بإطلالة يكسوها اللون الأسود، وكسرت اللون بوشاح فوشيا مزين بتفريغات ناعمة في الخصر ويمتد للأسفل، وفي إطلالة أكثر أناقة ارتدَتْ بنطلوناً أسود مع بلوزة طويلة سوداء مزينة بخط برتقالي في المنتصف ومصممة باللونين الزهري والبنفسجي في الأكمام.



ندى شريف بإطلالة بحر ناعمة

ندى شريف



اختارت خبيرة التجميل المحجبة، ندى شريف، إطلالة ناعمة للبحر ومناسبة لكل النساء؛ حيث تكونت من بنطلون أسود ناعم وبلوزة سوداء طويلة مزينة بقماش زهري في منطقة الصدر، وأكملت ملحقات الإطلالة باللونين الأسود والأبيض لخيار ناعم وأنيق.

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إطلالة مناسبة للبحر من غفران

غفران



تجملت الموديل المصرية، غفران، بإطلالة أنثوية ومحتشمة للبحر، بارتدائها بلوزة سوداء مزينة بقماش بنفسجي منقوش بالفضي في أطراف الأكمام وفي الخصر مع بنطال أسود بتصميم ناعم وأنيق، وأكملت مظهرها بحجاب أسود واكسسوارات ملونة لخيار ناعم وأنيق.

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