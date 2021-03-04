ياسمين فايز بعبايات شبابية للمظهر الكاجوال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 مارس 2021 10:47 مساءً - ياسمين فايز، يوتيوبر مصرية ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تعتمد على العبايات الناعمة بأسلوب الكاجوال في مظهرها بشكل كبير؛ وذلك لكونها تَقْطُنُ في المملكة العربية السعودية، ومن وحي أبرز إطلالاتها نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار ناعمة وشبابية.

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العبايات السوداء من ياسمين فايز

العبايات السوداء



العبايات السوداء من القطع اليومية التي تعتمد عليها الكثيرات من الفتيات في مختلف إطلالاتهن؛ حيث تُعَدُّ قطعة محتشمة وأنيقة مواكِبة للكثيرات من النساء، لذا تأنقت ياسمين فايز بعباية سوداء مصممة بخطوط نحيلة بيضاء بأسلوب مموج مع إطلالة كاجوال باللون الأبيض، وكسرت ألوان الإطلالة الحيادية بحقيبة خضراء بدرجة فاقعة، وفي مظهر أكثر بساطة نسقت عباية سوداء بتصميم منسدل مع قميص أبيض مطبع برسومات كرتونية وبنطال من الجينز الأزرق، وأكملت الإطلالة بحجاب وحذاء باللون الأبيض لأناقة عملية.

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ياسمين فايز بعباية مزينة باللؤلؤ

عباية مزينة باللؤلؤ



برزت صيحة العبايات المزينة بحبات اللؤلؤ في صيحات الموضة بشكل كبير، لذا اختارت ياسمين فايز عباية سوداء مزينة باللؤلؤ في أطراف الأكمام المنفوخة مع حجاب زهري برسمة فتاة كرتونية، وأكملت اللوك بساعة وخاتم ذهبيين مع حقيبة ناعمة باللون البيج.



عباية بنية بطبقات ناعمة

عباية بنية بطبقات ناعمة



تُعَدُّ صيحة العباية المزينة بطبقات من الصيحات الرائجة في عالم الموضة بشكل كبير، لذا أطلت ياسمين فايز بعباية بنية مصممة بعدة طبقات مزينة بطيات قماشية ناعمة بأسلوب الكسرات مع حجاب بني بطبعات نمرية.

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العباية البيضاء بأسلوب ياسمين فايز

العباية البيضاء



لا غنى عن العبايات البيضاء الخالية من التفاصيل، والتي يَسْهُلُ ارتداؤها في مختلف المشاوير، لذا ظهرت ياسمين فايز بعباية بيضاء منسدلة مصممة بخطوط باللون البيج على أطراف الأكمام وفي الجزء الجانبي من الأسفل، وأكملت اللوك بحقيبة وحذاء شفافين لأناقة عصرية.

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ياسمين فايز بعباية صيفية

ياسمين فايز بعباية صيفية



العباية الملونة قطعة أساسية في خزانة كل امرأة تهمها الراحة والأناقة في إطلالتها الصيفية، ومن وحي ياسمين فايز يمكننا أن نقدِّم لكِ تصميماً لعباية رمادية واسعة بقماش خفيف ذي قَصَّة منسدلة مع قميص أبيض وحجاب باللون البيج، وأكملت مظهرها بحقيبة بدرجة الأصفر الليموني لمظهر مميز.

اختيار الموديل العصري والعملي هو الرغبة الأولى لكل فتاة تبحث عن إطلالة بالعباية تناسب مظهرها اليومي، ومن بين الموديلات المختلفة رصدنا لكُنَّ عدة أفكار لتصميمات ناعمة من وحي ياسمين فايز.

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