مصري يحتفل بطلاقه بتورتة مجسمة لعروس مقتولة.. وطليقته: «بيقلدني» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استطاعت السيدة بهيرة منتصر، صاحبة الاحتفال بحفل طلاقها، أن تتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المجموعات الخاصة بالفتيات، خلال الشهر الماضي، بعدما نشرت مقطع فيديو وهي تحتفل خلاله بحفل طلاق كبير، من زوجها ووالد طفلها الوحيد، وبعد شهر من الحفل الشهير، قرر «شهاب» طليق «بهيرة» الاحتفال هو الآخر بطلاقه منها.

وأقام الشاب حفل طلاق كبير، في أحد الكافيهات، بحضور أصدقائه وعائلته، حيث أحضر تورتة كبيرة مجسمة، أظهرت مُجسم لعروس مقتولة، وزوجها في الخلف، فضلًا عن ديكور مميز للاحتفال.

وعلق الشاب: «طلاق سعيد الي اللقاء في جواز مبسوط جدا».

طليقة الشاب ترد: بيقلدني

من جانبها، ردت بهيرة منتصر، صاحبة أشهر حفل طلاق، على ما فعله زوجها، خلال حديثا لـ«هُن»، قائلة: «باين أوي إنه بيقلدني، وحاجة عادية مشوفتهاش أصلُا بس سمعت إنه عمل زيي، وجايب أهله وصحابه زي مانا عملت».

وتابعت: «مش فارقلي عادي، هو عاوز يقلدني عشان يتشهر زي ما أنا اتشهرت وأخدت التريند».

بهيرة تثير الجدل بحفل طلاقها

وكانت بهيرة أثارت الجدل، منذ شهر بحفل كبير احتفلت خلاله بطلاقها، واستطاعت تصدر التريندات حينها، عبر موقع «فيس بوك»، حيث صرحت حينها أنها تحتفل بانتهاء الزواج بسبب خيانة زجها لها.