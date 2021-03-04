استشاري: النكد والهم يعرضان للإصابة بفيروس كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإصابة بفيروس كورونا باتت الهاجس الذي يشغل بال الجميع، خاصة مع تباين أعداد المصابين، وارتفاعها في كثير من دول العالم، وعلى الرغم من توافر اللقاحات التي تتيح الفرصة للوقاية من الفيروس، إلا أن الكثير يحاول البحث عن الأسباب المؤدية للإصابة لتجنبها من البدلية.

وعادًة ما يتعلق الأمر بضعف الجهاز المناعي، ما يجعله عُرضة لتلقي العدوى، إذ يُنصح بتجنب الأمور التي تضعف من الجهاز المناعي.

5 أمور تساعد في تقوية الجهاز المناعي

من جانبه، رصد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، 5 أمور تساعد على تقوية الجهاز المناعي، لمواجهة العدوى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والتي جاءت على النحو التالي:

التغذية الجيدة

ورصد استشاري الحساسية والمناعة نصائح للتغذية الجيدة، وهي:

تناول البروتينات

البعد عن الدهون والسكريات

الإكثار من الخضروات والسلطات الملونة والمكسرات والبقوليات والبليلة، فضلًا عن البصل والثوم وعسل نحل وليمون وفيتامين د

تجنب المواد الحافظة

تجنب المياة الغازية

ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة تساعد على تنشيط الدورة الدموية

البعد عن التدخين

يؤثر التدخين بالسلب على جهازك المناعي، فضلًا عن حدوث تليف وانسداد رئوي، بالإضافة إلى الحساسية التي تجعل الرئة أكثر عرضة للدخول فى مضاعفات عند الإصابة بأى عدوى فيروسية مثل الإنفلونزا، وفيروس كورونا.

النوم والراحة الجسدية

يساعد النوم مبكرا لعدد من 7_8 ساعات إلى المساعدة في تقوية الجهاز المناعي.

العامل النفسي

بحسب الاستشاري فإن الخوف والقلق، والنكد والتوتر والهم والعصبية يضعفون الجهاز المناعي ويجعلونه أكثر عرضة للإصابة بالكورونا وغيرها من الأمراض الفيروسية.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ناشد المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والعمل على تطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالمنزل، كما إنه أشار إلى ضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة التي تحتوي على العديد من العناصر المحفزة لمناعة جسم الإنسان، والاعتماد على المشروبات الساخنة.