رضا عبد العال مع مي حلمي قبل وعكته الصحية.. لبس سلطانية وغنى مهرجان «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أزمة صحية كبيرة يمر بها، نجم الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال، بعد تعرضه لوعكة شديدة، استلزمت نقله إلى المستشفى، احتاجت لتدخل جراحي، وبعيدًا عن الملاعب، والساحرة المستديرة، يستطيع رضا عبد العال، تصدر محركات البحث بين الحين والآخر، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، وهجومه للأندية واللاعبين والمديرين، حيث تظل تصريحاته مادة دسمة للتداول، بين النقد والسخرية، وغيرها.

وكان رضا عبد العال، رحل عن تدريب فريق أولاد السيد البدوي، نادي طنطا، بعد تذيل المجموعة، وتراجع مستوى الفريق في كل مُباراة، ليتفرغ «عبدالعال» للظهور للشاشات، ليست الشاشة الصغيرة فقط، بل عبر تطبيقي «الإنستجرام»، و«تيك توك» بصحبة الإعلامية مي حلمي.

رضا عبد العال بصحبة مي حلمي: لبس سلطانية وغنى مهرجان شعبي

وكان لاعب اللأهلي والزمالك السابق، ظهر خلال الفترة الأخيرة، قبل وعكته الصحية أكثر من مرة مع الإعلامية مي حلمي، عبر «إنستجرام»، و«تيك توك»، فضلا عن مشاركتهما سويًا في أحد الإعلانات.

وكانت الإعلامية شاركت بأكثر من صورة مع رضا عبد العال، أبرزها ظهوره بملابس غير معتادة، واضعًا «سُلطانية ذهبية» على رأسه، فضلًا عن ظهوره وهو يشاركها في غناء المهرجان الشعبي «مع السلامة للي عاوز يمشي»، وغيرها من اللقطات.

رضا عبدالعال يوجه رسالة إلى الجماهير

وكان رضا عبد العال وجه رسالة إلى الجماهير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعد دخوله إلى المستشفى قائلا: «اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيني وتمدني بالصحة والعافية، نسألكم الدعاء».