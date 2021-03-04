جدل بين «أمهات مصر» لمنع طالب من الامتحان بسبب «بنطلون مقطع»: يعاقب ولا لأ

القاهرة - سمر حسين - ماما

أثارت واقعة منع مدير مدرسة بالجيزة لأحد الطلاب يرتدي «بنطلون مقطع» من دخوله الامتحان، واشتراط تغييره حتي يسمح له بالدخول، حالة من الجدل على صفحة اتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم بين المؤيد والرافض، وقالت ولية أمر: «مع تصرف المدير طبعا» بينما ذكرت أخرى: «لا يدخله الامتحان وبعدين يعاقبه بأي طريقة تانية، حرام يضيع علية الوقت علشان بنطلون».

وأضافت ولية أمر: «مع وضد، يعني طبعا ما يدخلش المدرسة بالمنظر المخزي ده، ولكن ده امتحان بوقت معين والطالب وأهله بيكونوا متوترين أصلا، فالفعل صحيح ولكن التوقيت خطأ».

تقاسم أولياء الأمور بين تأيد ومعارضة سلوك مدير المدرسة

واستكملت ولية أمر أخرى: «ضد طبعا، يدخله يمتحن ويعاقبه براحته بعد كدة، يحذره مفيش دخول تانى إلا بلبس محترم وخلاص»، بينما أيدت ولية أمر تصرف مدير المدرسة كما ذكرت عبير أحمد في بيان لها، قائلة: «مع تصرف مدير المدرسة وبلاش قرف».

وكان مدير مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الإعدادية للبنين بالجيزة، استوقف طالبا بالصف الثاني الإعدادي، خلال دخوله لأداء الامتحان المجمع، صباح اليوم، بسبب ارتداء الطالب بنطلون مقطع مخالف لقيم المجتمع.

واشترط مدير المدرسة على الطالب تغيير بنطلونه حتى يسمح له بدخول الامتحان، فيما قام أحد أولياء الأمور من خارج المدرسة، بمنح الطالب بنطلون، حيث توجه الطالب إلى حمام المدرسة، وقام بتغيير الزى، وتم السماح له بدخول لجنة الامتحان.

وكان أكد اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية الامتحانية بجميع اللجان على مستوى الجمهورية لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات.