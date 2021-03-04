لايف ستايل

بفستان طويل ومكياج قوي.. هاجر أحمد تتألق على "إنستجرام"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها، صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتحرص الفنانة هاجر أحمد على مشاركة جمهورها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام" أو "فيسبوك".

وارتدت هاجر فستانا طويلا باللون الباستاج، كت وبدون أكمام، مكشوف عند منطقة الصدر وحزام عند منطقة الصدر.

وارتدت إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة وخاتم وسلسلة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد، مسلسل "طلقتك نفسي"، بطولة أحمد عصام ومحمد عادل وهاجر الشرنوبي نانسي صلاح وولاء الشريف.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا