كورونا اليوم: أصحاب فصيلة دم مهددون بالخطر.. وهؤلاء عليهم الحصول على اللقاح فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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هؤلاء عليهم الحصول على اللقاح فورا

الأشخاص من جميع الفئات العمرية معرضون بشكل متساوٍ للإصابة بالفيروس التاجي المعدي، لكن أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة معرضون للخطر أكثر من غيرهم.

في حين أن الكثير من الحالات الصحية قد تكون مؤهلة للوصول المبكر إلى لقاح كورونا، وفقًا للخبراء، هناك مشكلة طبية شائعة يكون من المهم فيها الحصول على اللقاح وهي الروماتويد، وفقا لموقع "timesofindia".

أصحاب هذه الفصيلة مهددون بالخطر

توصلت دراسة جديدة إلى أن أصحاب فصيلة دم بعينها معرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر موقع livescience.

وقالت الدراسة التي أعدها باحثون في مستشفى برمنغهام، ونشرت في دورية Blood Advances، إن فيروس كورونا قد يلتصق بسهولة أكبر بخلايا مجرى الهواء للأشخاص من نوع فصيلة دم A مقارنة بأولئك الذين لديهم دم من النوع B أون O.

العلماء ييحثون في كيفية تأثير "كوفيد-19" على الأوعية الدموية

حدد علماء إسرائيليون، كيفية تأثير بروتينات فيروس SARS-CoV-2 في الأوعية الدموية، من خلال إصابتها الخلايا البطانية لجدران الأوعية الدموية، مسببة التخثر والالتهابات.

ويشير موقع bioRxiv، إلى أن الفيروس يؤثر بالإضافة إلى الجهاز التنفسي، في نظم الجسم الأخرى، بما فيها شبكة الأوعية الدموية، لذلك ينتشر رأي بين الخبراء بأن "كوفيد-19" يمكن اعتباره من أمراض الجهاز التنفسي ومن أمراض الأوعية الدموية على حد سواء، وفقا لروسيا اليوم.

اكتشاف تهديد خطير للتدخين مرتبط بـ"كوفيد-19"

اكتشف باحثون لأول مرة أن سميّة دخان السجائر تؤثر على الأغشية الحيوية الواقية في الرئتين، خاصة فيما يتعلق بالاقتران مع مشكلات الجهاز التنفسي لـ"كوفيد-19".

وعلى الرغم من معرفة العديد من العوامل الصحية عن التدخين، لا يُعرف الكثير عن السميّة الكلية المحتملة لمكوناته، وبحسب الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة Talanta، وجد الباحثون أن دخان السجائر يؤثر على التواصل بين البكتيريا، ما قد يؤثر على الكائنات الحية الدقيقة في الجسم ويسبب تأثيرا سلبيا على تكوين البيوفيلم الذي يحمي المستعمرات البكتيرية في الرئة، وفقا لروسيا اليوم.