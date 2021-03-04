ما سر اختفاء "الشرابات" داخل الغسالة؟.. إليك ما يحدث وبعض الحلول (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصادف ربة المنزل اختفاء الجوارب داخل الغسالة بعد الانتهاء من دورة الغسيل وإفراغها من الملابس، وتظل تتذكر هل وضعتها بالفعل أم نسيتها في مكان آخر.

وإذا كنت تفقد الجوارب باستمرار، وتشك في أنها تختفي في مكان ما أثناء الغسيل، فأول ما تحتاج إلى التحقق منه هو الحشية المطاطية الموجودة بين الباب وحلة الغسالة، وعندما يتم إغلاق باب الغسالة، تقوم هذه الحشية بإغلاق محكم ولا تسمح للماء بالخروج، وذلك بحسب ما أورد موقع "brightside".

وأثناء دورة الغسيل، يمكن أن تعلق الجوارب ببساطة بين الحشية المطاطية والجزء المعدني من الأسطوانة أو تنزلق عبر فتحة في الحشية.

في النهاية، يمكن العثور على الجوارب والأشياء الصغيرة الأخرى التي خرجت من الحلة أثناء دورة الغسيل داخل الغسالة، ويمكنك رؤيتها إذا قمت بخلع غطاء الجهاز، كما هو موضح في الصور المرفقة بالموضوع.

وفيما يلي بعض الحلول لمنع اختفاء الجوارب في الغسالة:

لتوفر على نفسك عناء إخراج الغسيل المفقود من الغسالة، يمكنك اتباع الخطوتين البسيطتين اللتين يوصي بهما الخبراء:

1- تحقق بانتظام من الحشية المطاطية عند تنظيفها، وتأكد من عدم وجود ثقوب فيه، وسيؤدي ذلك أيضًا إلى منع تسرب الماء.

2- تجنبي الإفراط في تحميل الغسالة بالكثير من الملابس.