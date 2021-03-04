موعد عيد الأم 2021.. وسبب الاحتفال به

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تستعد مصر والعالم للاحتفال بـ عيد الأم 2021، وهو اليوم المخصص عالميا للتذكير بدور المرأة الكبير كأم في حياة أولادها، كما أن الأبناء بتخذونه فرصة جيدة لتقديم هدايا عيد الأم كنوع من العرفان والامتنان والمحبة للوالدة، والتي تظل ترعى أبنائها حتى بعد الزواج والإنجاب بعيدا عنها، وللاحتفال بتلك المناسبة قدم العديد من الفنانين والفنانات الأغنيات الشهيرة التي تعبر عن أهمية وجود الأم في حياة الأبناء، وتعرضها الشاشات والإذاعات طوال مدة الاحتفال بعيد الأم من كل عام، ما يضيف نوعًا من البهجة والمرح لهذا اليوم المميز.

موعد عيد الأم 2021

تختلف كثير من الدول في توقيت الاحتفال بعيد الأم سنويا، حيث يجري الاحتفال في كثير من الدول في الأحد الثاني من شهر مارس، ودول أخرى تحتفل بعيد الأم في الـ8 من مارس، بينما تحتفل مصر في كل عام بعيد الأم في الـ21 من مارس، ويصادف موعد عيد الأم 2021 يوم الأحد الثالث من شهر مارس الجاري.

وقبل عيد الأم يستعد الجميع بالاحتفالات المختلفة بالأم، بداية من الصغر الذين يستلهمون أفكار هدايا عيد الأم من والدهم، وحتى الكبار الذين يبحثون دوما عما يريح الأم في يومها المميز بإحضار هدايا ثمينة لها.

سبب الاحتفال بعيد الأم 2021

يوم الأم، أو كما يعرف بعيد الأم، هو يوم مخصص وليس احتفالا دينيا أو سياسيا، وإنما اجتماعيا من الدرجة الأولى يهدف في المقام الأول بالتذكير بالدور العظيم الذي تقوم به الأم في حياة أولادها وبالتالي تقديم لها الهدايا لشكرها والشعور بالامتنان لوجودها.

الاحتفال بعيد الأم أصله اجتماعي وليس للأم فقط وبدأ الاحتفال به في أمريكا، حينما أنشأت أنا جارفيس الجمعية الدولية ليوم الأم، وصممت على أن يكون للأمهات فقط في أمريكا، وكانت ذلك مطلع القرن العشرين، ورغم الإحباطات في البداية كونه غير معترف به بدأت حملات كثيرة للاحتفال بالأم في يوم مخصص لها.

ومنها، أقر الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، في القانون يوم محدد كعيد رسمي في الولايات المتحدة،، للأمهات، ومن بعده استخدمه الكونجرس الأمريكي، واعتبر يوم عطلة وعيد رسمي.