«ماكياج وبنطلون مقطع».. مدارس تمنع الطلاب من أداء الامتحان: المظهر شرط أساسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل إحدى المدارس الفنية التجارية للبنات، بإدارة جنوب الجيزة، رفضت الإدارة دخول عدد من الطالبات للمدرسة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، لم يكن الأمر لعدم التزامهن بالإجراءات الإحترازية، تبعًا للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وإنما جاء الأمر لاختراقهن القواعد العامة للأخلاق والأسلوب المتبع داخل المدرسة، إذ ظهرت وهن يضعن «مكياج» على وجوههن.

أصرت إدارة المدرسة على قرارها ومنعن الطالبات من دخول المدرسة لحين إزالة المكياج أولًا، حتى يتسنى لهن الدخول لتأدية الامتحان، حرصًا منهمن على تطبيق الالتزام بالقواعد والقيم المجتمعية.

مدير مدرسة يمنع طالب من الامتحان بسبب «بنطلون مقطع»

وفي تمام الساعة الثامنة وربع صباحًا، حضر طالب لأداء الامتحان كما اعتاد، ولكنه فوجئ بمنع مدير مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الإعدادية للبنين بمحافظة الجيزة، يستوقفه ويمنعه من الدخول، بسبب المظهر العام غير الملائم لما هو معتاد عليه داخل المدارس، فلم تكن حالة الطالبات اللاتي مُنعن من دخول المدرسة بسبب الماكياج، هُن الحالة الأولى، فقد مُنع الطالب أيضًا لكونه يرتدي «بنطلون مقطع»، ما جعل المدير يمنعه من الدخول.

أصر المدير على عدم دخول الطالب للجنة الامتحان بسبب مخالفته لقيم المجتتمع وتقاليده، وطالبه بالعودة لمنزله لتبديل البنطلون بآخر.

حرصًا على مستقبل الطالب، فقد بادر بالموافقة على ما طلبه المدير، وذهب لمنزله لتبديل البنطلون بآخر، يتناسب مع التقاليد المجتمعية.

وفي غضون ساعة من الواقعة عاد الطالب مجددًا إلى فناء المدرسة وهو يرتدي بنطلونًا آخر ملائمًا، إذ حضر لجنة الامتحان الساعة التاسعة إلى ربع، أي قبل لجنة الامتحان بـ15 دقيقة.

وكان مدير المدرسة، أشار خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أنه الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ولا يحتوي على أي صعوبات وتعقيدات.