كيفية التخلص من اصفرار الاسنان بالطرق الطبيعية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير منا يعاني من مشكلة اصفرار الاسنان التي قد تكمن وراء العديد من الاسباب فقد تكون نتيجة لتناول المشروبات الغازية والكحولية أو القهوة أو التدخين، بالإضافة إلى العديد من العوامل الوراثية المسببة لهذه النتيجة وبالتالي فقد ينتج عنها تعرض الكثير من السيدات للإحراج وإخفاء ابتسامتهم ولذلك يقدم لك «هن» بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك في التخلص من اصفرار الاسنان بطرق طبيعية في المنزل وفقا لموقع «healthline».

قشور الليمون والبرتقال والموز

قد تحوي هذه القشور على حامض الستريك الذي قد يساعد كثيرا على بياض الأسنان، وذلك عن طريق فرك قشور الفاكهة برفق على أسنانك لمدة دقيقتين ثم التأكد من شطف فمك جيدا وتنظيف الأسنان بعد ذلك.

خل التفاح

لخل التفاح تأثير قوي في إزالة بكتريا الأسنان واصفرارها وذلك عن طريق خلط معلقتين من خل التفاح إى جانب 6 ملاعق من الماء وتمضمض بالمحلول لمدة 30 ثانية، ثم تفرش الأسنان وستلاحظ اختفاء الاصفرار مباشرة.

زيت جوز الهند

يساعد زيت جوز الهند على تبيض الاسنان وذلك عن طريق استخدام معلقتين من زيت جوز الهند في فمك لمدة 10 دقائق ثم افراغها في المرحاض وتفريش الاسنان وستلاحظ اختفاء اصفرار الاسنان كما انه قد يساعد على التخفيف من التهاب اللثة.

صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين

تعمل صودا الخبز على ازالة البكتريا والبقع الجيرية من الأسنان وذلك عن طريق مزج معلقتين كبيرتين من بيروكسيد الهيدروجين مع معلقة كبيرة من صودا الخبز، قم باستخدامها كعجينة للأسنان ثم غسل الاسنان جيدا وستلاحظ الفرق بعد الممارسة عليها لمدة 6 أيام.

غسل الأسنان

من المهم جدا تفريش اسنانك بعد تناول الاطعمة والمشروبات التي من المحتمل حدوث اصفرار للأسنان بعد تناولها ولكن عليك الحذر جيدا من تفريش الاسنان مباشرة بعد تناول الأطعمة الحمضية لأنها قد تكون سببا في تأكل الاسنان فيجب الانتظار لفترة قليلة من الوقت قد تكون ساعة ثم تفريش الاسنان مرتين يوميا كل مرة تحتوي علي دقيقتين وينبغي تنظيف الاسنان بلطف لكي لا تصاب بالتهاب اللثة

تناول الفواكه والخضروات

مضغ الفواكه والخضروات في نهاية الوجبة يؤدي إلى زيادة افراز اللعاب وذلك يساعد في ازالة جزيئات الطعام العالقة في الأسنان التي قد تكون سببا من اسباب اصفرار الاسنان

الفحم النشط

يساعد الفحم النشط على التخلص من سموم الأسنان وبكتيريا الفم وذلك عن طريق فتح كبسولة من الفحم النشط، ووضع المحتويات على فرشة الأسنان وتنظف الاسنان بلطف لمدة دقيقتين ثم بعد ذلك تغسل الأسنان.