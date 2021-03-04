ملامح من حياة ريناد عماد فتاة التيك توك: باخد مصروفي من بابا.. وارتبطت مرتين بس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ريناد عماد، اسم جديد انضم ضمن قائمة فتيات «التيك توك»، اللاتي أثرن الجدل بالفيديوهات المثيرة التي اعتادوا نشرها عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، وتحديدًا «التيك توك»، المنصة التي اتخذتها لبث الفيديوهات التي صنفت خارجة عن الآداب العامة.

وتعقد المحكمة الاقتصادية، غدًا الخميس، أولى جلسات محاكمة فتاة التيك توك المتهمة ريناد عماد، لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع وصناعة وبث فيديوهات خارجة عن الآداب العامة والإتجار بالبشر.

وكان جرى القبض على «ريناد» خلال تواجدها في أحد شوارع الدقي، بجانب نادي الصيد، فكانت وقتها في حفل افتتاح كافيه، وبحسب أقوالها في النيابة العامة: «كنت رايحة السوبر ماركت لقيت حد ماسك إيدي، وسألني عن بطاقتي قلت له مش معايا، وخدني على ميكروباص وروحت مباحث الآداب».

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن ريناد عماد، فتاة التيك توك، من واقع اعترافاتها في النيابة العامة.

من هي رينا عماد؟

- فتاة ليست متزوجة ولديها 3 إخوات.

- أجرت عملية شفط دهون في وقت سابق، بسبب مشاكلها في الغدة.

- والدها مدير عام في شركة، ووالدتها ربة منزل.

- مصادرها المالية هو مصروفها من والدها: «باخد مصروفي من بابا بس».

- لديها حساب بنكي واحد تدفع منه مصاريف جامعة حلوان.

- أنشأت حسابتها على تطبيقي «الإنستجرام» و«التيك توك»، قبل 4 أعوام: «ليا حسابين على إنستجرام، واحد خاص عليه 700 متابع، والتاني عام عليه 1.4 مليون متابع، وحساب في تيك توك عليه 970 متابع».

- ارتبطت عاطفيًا مرتين فقط: «مرتين وكنا بنفسخ ومش بنكمل مع بعض».

- ذكرت في التحقيقات أنها تنشر على «التيك توك» فيديوهات قصيرة على أغاني، وذلك في وقت فراغها.

- يوجد في جسمها ندبات والجروح القديمة، وفسرت ذلك قائلة: «مرة واحدة بس بابا لسعني بحاجة، والباقي كله كان زيت مغلي، عشان مكنش عاجبه الحاجات اللي بعملها على السوشيال ميديا، والشهرة اللي كانت بتجيلي».

- اتهمت أيضًا باستغلال شقيقتها الصغرى، ذات الـ8 أعوام، في أغراض غير مشروعة، إذ ظهرت في إحد الفيديوهات قبل ذلك.