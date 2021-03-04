هدايا عيد الأم 2021.. أفكار مبتكرة قدميها لحماتك

القاهرة - سمر حسين - ماما

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأم 2021، مناسبة تدخل السعادة في قلوب الكثير من الأمهات، حين تقدم إليهن الهدايا، ويحتار البعض في تقديم الهدايا عيد الأم، للحماة، سواء أم الزوج أو الزوجة، والتي أيضًا تدخل ضمن السيدات اللائي تقدمن إليهن الهدايا.

وعرض موقع «هن» الهدايا المناسبة للحماة، بحسب ما ذكره موقع «جوود هاوس» المتخصص في شؤون الأسرة.

مستحضرات العناية لهدايا عيد الأم 2021

يمكن إهدائها أنواع من الكريمات ومستحضرات التقشير والتبييض والليفة الطبية.

في عيد الأم 2021 قدمي لحماتك هدية شخصية

ومن الهدايا المناسبة أيضًا تقديم ملابس المنزل أو الحقائب، الأشياء التي يمكن استخدامها بشكل شخصي، فهي أيضًا تعتبر من الهدايا المميزة.

المكياج يصلح لهدايا عيد الأم 2021

إذ كانت من هواة المكياج، فيمكن تقديم أنواع من مستحضرات التجميل مثل الروج أو كريم الأساس، لكن يجب معرفة أيضًا الأنواع التي تحبها وتليق على بشرتها.

العطر المفضل هدية عيد الأم 2021

إذا كانت حماتك تفضل نوع محدد من العطر معين، فيمكن إهدائها تقديمها زجاجة العطر المفضل إليه.

جلسة مساج من أفضل هدايا عيد الأم

وأيضًا من الهدايا المميزة التي تفضلها السيدات، هي جلسات المساج، لذلك يمكن حجز إحدى الجلسات لحماتك، وبالتأكيد ستكون من الهدايا القيمة التي تجعلها تخرج منها بنفسية أفضل.

إيشاربات لهدايا عيد الأم 2021

لو كانت سيدة محجبة، ولديها اهتمام خاص بالمظهر فإن إعطائها إشارب أو أكثر بألوان مميزة، وبذوق رفيع سيجعلها تشعر بالسعادة.

التحف المنزلية من هدايا عيد الأم 2021

يمكن إهداء الحماة تحف خاصة تضعها في المنزل، ويمكن التأكد من الأشياء والإكسسوارات التي تحتاجها في المنزل، مثل سجادة يدوية أو مزهرية ستكون هدية رائعة لها.

المجوهرات من أفضل الهدايا في عيد الأم 2021

سواء كان خاتمًا ذهبيًا أو فضيًا، لكن إذا كانت تحب المجوهرات فإن تقديم لها واحدا بالتأكيد ستحبها.

أدوات المطبخ لهدايا عيد الأم 2021

لا تكف الأمهات والحموات عن الطبخ، أدوات المطبخ والطهي ستكون هدية عملية رائعة لها.