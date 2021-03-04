منها تخفيف الآلام.. فوائد نقع القدمين بملح إبسوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ملح إبسوم هو مركب كبريتات المغنيسيوم، على عكس ملح الطعام، ويستخدم منذ مئات السنين كعامل شفاء ومسكن للآلام.

يمكنك أيضا إضافته إلى الماء الدافئ ونقع القدم به، للمساهمة في تقليل الآلام والتخفيف من الألم المرتبط بالالتهابات.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع "الخليج 365"، فوائد نقع القدمين بملح إبسوم، كما جاء في موقع "".

كيفية نقع القدمين بملح إبسوم؟

-املأ حوض الاستحمام أو وعاء كبير بالماء الدافئ حتى يصبح عميقًا بما يكفي لتغطية قدميك.

- أضف نصف كوب من ملح إبسوم إلى الماء الدافئ.

- انقع قدميك لمدة 30 إلى 60 دقيقة مرتين في الأسبوع.

- يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر أو النعناع أو زيت الكافور إلى حمام قدمك.

- تأكد من ترطيب قدميك بعد نقع القدمين بملح إبسوم لمنع تشقق الجلد والتهيج.

- إذا بدأت في الشعور بألم أو احمرار أو تقرحات قبل أو بعد استخدام ملح إبسوم، فحدد موعدًا لزيارة طبيبك لمناقشة العلاج البديل.

الفوائد

1- علاج العدوى الفطرية:

يساعد على علاج الجروح والالتهابات، وتنعيم الجلد للمساعدة في تعزيز تأثيرات الأدوية.

وللتخلص من العدوى الفطرية في القدم أو أظافر القدم، انقع قدميك مرتين يوميًا لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ويمكنك إضافة زيت شجرة الشاي أو غيره من الزيوت الأساسية المخففة المعروفة لتعزيز الشفاء.

2- التقشير:

يمكن استخدام ملح إبسوم كمقشر لتنعيم القدمين الخشنة المتشققة. جنبًا إلى جنب مع نقع قدميك، قم بتدليك حفنة من ملح إبسوم على بشرة قدميك لتعزيزها.

3- تخفيف الآلام:

يزيل ملح إبسوم السموم من الجسم التي يمكن أن تسبب تهيجًا والتهابًا وآلامًا في الجسم، وإذا كنت تعاني من التهاب في القدمين أو مسمار القدم، فقم بنقع قدميك بانتظام لتقليل الألم.

4- إزالة الشظايا:

يمكن أن يساعد نقع القدم في ملح إبسوم على إزالة الشظايا، حيث تساعد المركبات المعدنية الموجودة في الملح على تقليل الالتهاب حول المنطقة المصابة، وسوف يقوم بعد ذلك بتنعيم بشرتك للسماح بإزالة الحطام أو الظفر بسهولة.