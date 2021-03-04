كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 مارس 2021 04:35 مساءً - تبحث كل إمرأة عن الجمال بأسلوبها الخاص بها، رغبًة منها في الحفاظ على بشرة شابة ونضرة تعجّ بالحيوية والشباب. وقد تستعين لهذا الغر بأحدث تقنيات تجميل الوجه التي تُعنى بجمالها سواء حقن الفيلر أو الليزر وغيرها من العلاجات. ولكن، ماذا عن وضع المكياج بعد الفيلر أو الليزر؟ وما هي أنواع المستحضرات التجميلية الأفضل لتطبيقها على الوجه؟ ولمعرفة المزيد حول وع المكياج بعد الفيلر أو الليزر، تابعي مع "الخليج 365.نت" الآتي:



الطرق الصحيحة لوضع المكياج بعد الفيلر أو الليزر

الوقت المثالي لوضع المكياج بعد الفيلر أو الليزر

إليك، لمحة سريعة عن خصائص واستخدامات كل من الفيلر والليزر، وأهم النصائح لوضع المكياج بعد الخضوع لتلك التقنيات التجميلية الحديثة.

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وضع المكياج بعد الفيلر

يفضّل الانتظار حتى اليوم التالي لوضع المكياج بعد إجراء الفيلر

تُساعد حقن الفيلر في منح الوجه مظهرًا جذابَا، وتحتاج إلى دقة، وبالتالي يجب اختيار طبيب متخصص ولديه خبرة كبيرة في هذا الأمر.

بعد علاج الفيلر، تحتاجين إلى التأكد من شفاء الجلد قبل وضع المكياج، فإذا تم استخدام تقنية الكانيولا (التي تعطي ثقبًا واحدًا في الجلد بعيدًا عن المنطقة المراد ملؤها) ، فيمكن وضع المكياج بعد 1-2 ساعة من العلاج، أما إذا تم استخدام تقنية إبرة ثقوب جلدية متعددة، فمن الأفضل الانتظار حتى اليوم التالي قبل وضع المكياج، على الرغم من أن العديد من النساء قمن بذلك، بعد 6 ساعات من العلاج ، دون أي عواقب سلبية.

ويُنصح بتطبيق المكياج الخفيف واستخدام مواد التجميل المصنوعة من الأملاح المعدنية الطبيعية والخالية من أي مواد كيميائية أو عطور أو زيوت.

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وضع المكياج بعد الليزر

يُنصح بالانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل قبل وضع مكياج بعد علاج بالليزر

يُعالج الليزر الكثير من العيوب والمشكلات التي يعاني منها الوجه ومنها؛ التجاعيد العميقة تحت العينين وعلى طول الأنف وحتى الوصول للفم، النمش والكلف، الندبات أو أثار الجروح القديمة، ترهلات الجلد بالوجه والرقبة، إزالة الصبغات اللونية من الوجه والشعر الغير مرغوب فيه.

عند الانتهاء من العلاج بالليزر، تصبح بصيلات الشعر الصغيرة على وجهك شديدة الحساسية، يمكن أن يكون المكياج، حتى الأفضل والأكثر طبيعية منه، مزعجًا لبشرتك الحساسة الآن، لذلك يجب عليك الحد من ملامسة بشرتك لحمايتها من التشققات أو التعرّض لردّ فعل تحسسي، أو التسبّب في احمرارها والتهابها، وهو أمر سيكون أكثر وضوحًا من الاحمرار الطفيف للعلاج بالليزر نفسه.

وقد لا يكون المكياج العادي أو حتى الكونسيلر هو الخيار الأفضل للتطبيق بعد علاج الليزر، ووفقًا للخبراء، يجب عليك الانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل قبل وضع مكياج كامل للوجه بعد العلاج بالليزر، على الرغم من أن ذلك يعتمد على كيفية تفاعل بشرتك مع العلاج في المقام الأول.

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نصائح للعناية ببشرتك بعد الليزر

العناية بالبشرة بعد اللايزر

تُولد العلاجات بالليزر حرارة في الجلد بشكل فعال، لذلك من المهم تجنب الحمامات الساخنة أو الإستحمام التي قد تزيد من درجة حرارة جسمك وتؤدي إلى تهيّج الجلد، الاستحمام البارد يهدئ المنطقة ويساعد على تهدئة بشرتك بعد العلاج.

ابتعدي عن التعرُّق من خلال التمارين الرياضية أو حمامات البخار أو المنتجعات الصحية.

يمكن أن يؤدي التعرّض لأشعة الشمس إلى زيادة حرارة المنطقة، وهو أمر يجب تجنّبه للحصول على أفضل النتائج، نظرًا لأن الجلد يتلقى بالفعل استجابة حرارية من العلاج بالليزر، فقد يعرضك ذلك لخطر أكبر للإصابة بحروق الشمس وتلفها.

قومي بتغطية منطقة العلاج أثناء قضاء الوقت في الهواء الطلق، وبالطبع لا تنسي الواقي من الشمس.

حافظي على برودة بشرتك وترطيبها عن طريق وضع كريم ما بعد الليزر الموصى به حتى ثلاث مرات في اليوم لعدة أيام بعد العلاج، لتقليل الاحمرار والتهيج والالتهاب، وتعزيز مستويات الرطوبة مما يُساعد على إصلاح بشرتك بعد الليزر.

تجنّبي ملامسة بشرتك دون غسل يديك أولاً، حيث لا يمكنك المخاطرة بإدخال البكتيريا غير المرغوب فيها في المسام المفتوحة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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