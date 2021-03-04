كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 مارس 2021 04:35 مساءً - يُعد اللون الأسود من أكثر الألوان المُفضلة لدى أغلب النساء، إذ لا يمكن أن تخلو خزانة أي امرأة من قطعة أزياء باللون الأسود، كما أن فستان السهرة الأسود يُعد من قطع الأزياء الأساسية لدى الكثير من النساء.

وتختلف تصميمات وموديلات فساتين السهرة السوداء، سواء كانت قصيرة أو طويلة، أو مُصممة من قماش الدانتيل أو التول أو الكريب، أو غيرها من الأقمشة.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" موديلات فساتين سهرة باللون الأسود لربيع 2021، من أشهر الماركات العالمية، لتختاري من بينها التصميم الأنسب لكِ، لإطلالة أنثوية جذابة في سهراتك الربيعية:

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فستان سهرة طويل باللون الأسود من Alexander McQueen

Alexander McQueen



لإطلالة فخمة وجذابة، قدمت مارك Alexander McQueen، هذا التصميم المميز، لفستان أسود أنيق مُصمم من الكريب باللون الأسود، مع كم واحد طويل من الدانتيل الأسود، وتوب ذي رقبة عالية من الدانتيل، مع تنورة طويلة سوداء، مع حزام رفيع على الخصر بنفس لون وقماش الفستان.

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فستان سهرة قصير باللون الأسود من Coperni

Coperni

لإطلالة أنثوية جريئة، قدمت ماركة Coperni، فستاناً قصيراً باللون الأسود، بتوب بتصميم One Shoulder، مع كتف قصير متصل برقبة على شكل حزام من الجلد ذي إبزيم جانبي باللون الفضي، مع تصميم الكشكش البسيط على الصدر، مع تنورة قصيرة ضيفة، جاءت بتصميم حورية البحر.



فستان سهرة ميدي باللون الأسود من Hermès

Hermès

لإطلالة عصرية جذابة، قدمت ماركة Hermès تصميماً مميزاً لفستان ميدي أسود، مصمماً من الجلد، حيث جاء تصميمه على شكل مربعات مفرغة كبيرة الحجم، وهو مكون من توب بدون أكمام، مع رقبة مربعة، إضافة إلى تنورة بتصميم A line، أما البطانة فجاءت على شكل فستان ضيق باللون الأسود، ذي أكمام قصيرة، ورقبة عالية دائرية، وتنورة قصيرة، إضافة إلى فتحات تكشف جانبي الخصر.

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فستان سهرة منفوش باللون الأسود من Milano Moda Graduate

Milano Moda Graduate

قدمت ماركة Milano Moda Graduate مجموعة تصميمات أنيقة لربيع 2021، أعجبنا منها هذا التصميم المميز، لفستان سهرة منفوش باللون الأسود، مصممٍ من توب بدون أكمام مع حمالات رفيعة، وفتحة صدر مربعة، أما التنورة فجاءت بتصميم منفوش مع أطراف من التول بتصميم الكشكش، لإطلالة أكثر جاذبية.



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