عبايات خليجية من أسمهان النقبي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 مارس 2021 04:35 مساءً - أسمهان خلفان النقبي، مذيعة ومقدمة برامج إماراتية، تعتمد على العبايات الخليجية في مظهرها اليومي بشكل كبير، ومن وحي حسابها على إنستغرام، حيث يتابعها فيه أكثر من ٣٢٥ ألف شخص، نرصد لكُنَّ عدة تصميمات لأفكار عصرية، ويمكنكن اعتمادها في مظهركن اليومي.



العبايات السوداء من أسمهان النقبي

العبايات السوداء



العبايات الخليجية السوداء قطعة أساسية في خزانة كل فتاة، والفتيات يرغبن في اعتماد موديلات جديدة حسب خطوط الموضة، ومن وحي أسمهان النقبي يمكننا أن نقدم لك عدة أفكار؛ حيث تأنقت بعباية سوداء من الساتان المصمم بأسلوب معطف البليزر مع نقوش الزهور الصغيرة في الجانبين، وأكملت مظهرها بحجاب أسود مع حذاء بكعب أبيض، وفي إطلالة يومية بأسلوب تراثي ظهرت بعباية سوداء مطرزة بالنقوش البنية في أطراف الأكمام ومن المنتصف لأناقة عصرية، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ عباية سوداء للمناسبات مزينة بفصوص بيضاء في منطقة الصدر بأسلوب طولي أنيق، كما أطلت بعباية سوداء يومية مزينة بنقوش مموجة باللون البني على أحد الطرفين.

تابعي المزيد: موديلات عبايات باللون الوردي موضة ربيع 2021



أسمهان النقبي بالعبايات الملونة

العبايات الملونة



برع أشهر المصممين العرب في ابتكار موديلات خلابة من العبايات الملونة المحتشمة والمناسبة للنساء العربيات، ومن أبرز التصميمات التي اعتمدتها أسمهان النقبي عباية بنية واسعة مطبعة بدرجة داكنة من البني مع أزياء كاجوال باللون الأسود، وأكملت اللوك بحجاب وحذاء باللون الأسود، فيما نسقت عباية بنفسجية مزينة بخطوط بدرجة فاتحة من البنفسجي مع حجاب وفستان باللون البنفسجي الفاتح لمظهر شبابي مفعم بالأنوثة والجمال، وفي لوك يومي ناعم تزينت أسمهان بعباية بنية مطرزة بالنقوش والفصوص الذهبية الصغيرة في الجانبين بأسلوب ناعم ومواكب لخطوط الموضة، كما تألقت بعباية ساتان للمناسبات مطرزة بخطوط مموجة زهرية وفصوص صغيرة باللون الذهبي للمسة فاخرة ومفعمة بالأنوثة، وفي مظهر يومي ناعم أطلت بعباية سماوية مطرزة بفصوص صغيرة فضية بشكل طولي في الجانبين.

تابعي المزيد: عبايات بألوان ربيعية موضة 2021