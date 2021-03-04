احتفالاً بيوم المرأة العالمي: أحجار كريمة تجلب لك الحظ في الحياة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 مارس 2021 04:35 مساءً - يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي في الثامن من مارس من كل عام، ويعود تاريخ هذا الاحتفال إلى عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي بباريس، في مارس من العام 1945. ولي هناك أجمل من المجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة كي تكون صديقة المرأة في مختلف الأوقات.

أحجار العقيق والأوبال والملكيت، بالإضافة إلى غيرها



ولا توجد امرأة في العالم لا تعشق أجمل المجوهرات والأحجار الكريمة، ومنذ عدة قرون، اعتقد الناس أن بعض المواد الطبيعية لديها القدرة على توليد الطاقة والحظ الجيد؛ لذا إذا كنتِ تشعرين دائماً بسوء الحظ؛ فقد حان الوقت للعودة إلى الطبيعة وإيجاد حل باستخدام الأحجار الكريمة، التي يمنحكِ ارتداؤها طاقةً إيجابية؛ حيث تُعد عاملاً محدداً كبيراً لنجاحك في الحياة.

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وفي السطور التالية، تقدم لكِ «الخليج 365.نت» أبرز 4 أحجار كريمة تجلب لك الحظ في الحياة:

1- الزبرجد Peridot

حجر الزبرجد الأخضر



وهو يُسمى حجر المال لسبب وجيه؛ حيث يساعد هذا الحجر الكريستالي في زيادة تركيز عقلك عند التفكير في الثروة، ويقوي عقلك لاتخاذ الخيارات الصحيحة. يزيد حجر الزبرجد من قوة الإرادة والرفاهية والحيوية؛ لذا إذا كنت تبحثين عن حظ سعيد في أنشطة جني الأموال؛ فقد حان الوقت لبدء ارتداء مجوهرات مُرصعة بحجر الزبرجد.

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2- العقيق Agate

حجر عقيق وردي



عندما نتحدث عن الأحجار الكريمة التي تمتلك سحراً؛ خاصةً في جلب الحظ السعيد، يأتي العقيق دائماً في المقدمة؛ فأحجار العقيق واحدة من أقوى أحجار الحظ الموجودة بقوتها القادمة من معادن الكوارتز المتعددة التي تتكون منها.

ويساعد حجر العقيق في موازنة الطاقات، وفي نفس الوقت يجلب الحظ السعيد في حياتك؛ خاصة فيما يتعلق بالأموال.

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3- الياقوت Sapphire

حجر ياقوت أزرق فاخر



يشتهر حجر الياقوت بفخامته وارتفاع قيمة المجوهرات المُرصعة به، ولكنه أيضاً، يمتلك خواصاً أخرى أكثر أهمية؛ فهو يُعد حجر الحكمة الذي سيساعدك على اتخاذ الخيارات الصحيحة في الحياة.

ويزيد حجر الياقوت من القدرة على جذب الثروات، كما يساعد على استعادة الثروة المفقودة.

وإذا اكتشفت أن جميع قراراتك لها نتائج سيئة؛ فقد حان الوقت للاستثمار في مجوهرات الياقوت وارتدائها طوال الوقت لاتخاذ قرارات أفضل.

4- العقيق الأحمر Carnelian

حجر العقيق الأحمر



وهو مركز قوة للنجاح، وواحد من أكثر الأحجار التي تجلب الحظ السعيد، المعروفة للبشر منذ القِدم، كما أنه يجلب أيضاً الشجاعة والطاقة والإبداع لأي شخص يرتديه؛ لذلك إذا كان لديك دائماً خوف من اتخاذ القرارات في الحياة؛ فهذا هو الوقت المناسب لارتداء إكسسوارات ومجوهرات مُرصعة بحجر العقيق الأحمر.

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