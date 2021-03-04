ماسكات للوجه طبيعية وسهلة

القاهرة - سمر حسين - المكونات الطبيعية هي الأفضل دائما، ولأن جمال ونضارة بشرتك أمر مهم، تقدم لكي «هن» بعض الماسكات الفعالة لتعتني ببشرتك في المنزل بمكونات طبيعية وفقًا لموقع The healthy.

ماسك للوجه سهل وسريع

ماسك الموز

الموز غني بفيتامين أ الذي يساعد في تلاشي عيوب البشرة والبقع الداكنة، ويساعد في تنعيم البشرة الخشنة، وغني فيتامين ب الذي يقلل من جفاف البشرة، وفيتامين ه لتقليل ظهور التجاعيد، والبوتاسيوم للترطيب.

طريقة التحضير:

اهرسي موزة حتى تحصلي على قوام ناعم، وأضيفي لها ملعقة من عسل النحل وضعيها على وجهك ورقبتك واتركيها ل مدة من 10-20 دقيقة، ثم قومي بغسلة بالماء البارد.

ويمكن لك أيضًا ان تضعي الخليط على ملعقتين من الزبادي للحصول على ترطيب فائق وعلاج لحب الشباب.

ماسك للوجه نتيجة فورية

ماسك الحليب

للحصول على بشرة نضرة ومرطبة.

طريقة التحضير:

اخلطي ربع كوب من الحليب المجفف مع 4 ملاعق من الماء او حتى يشكل عجينة سميكة. ضعي المزيج على وجهك واتركيه حتى يجف تماما، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

ماسك للوجه للتبيض

ماسك الشوفان

يعد من أفضل ماسكات العناية بالبشرة لمساعدته في إخفاء العيوب والحبوب وشد البشرة وتفتيحها.

طريقة التحضير:

اخلطي ثلث كوب من دقيق الشوفان أو الشوفان المطحون مع نصف كوب من الماء الساخن وليس المغلي، اتركيها لدقيقتين حتى يستقروا، ثم اضيفي ملعقتين كبيرتين من الزبادي وملعقتين كبيرتين من عسل النحل وبياض بيضة صغيرة، وامزجي الخليط حتى يتجانس لتحصلي على قوام سميك. ضعي منه طبقة على بشرتك واتركيه لمده 10-15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

ماسك للوجه للحبوب

ماسك الليمون.

الليمون يحتوي على أحماض تساعد في إزالة الجلد الميت والرؤوس السوداء وحب الشباب وتوحد لون البشرة.

طريقة التحضير:

قومي بعصر ليمونة كبيرة، وأضيفي عليها ربع كوب من زيت الزيتون او زيت اللوز الحلو، ويمكن لك ايضًا أن تضيفي على عصير الليمونة ملعقة كبيرة من العسل النحل.

وضعي الخليط على بشرتك واتركيه ل 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

ماسك البيض

يساعد البيض في شد وتنعيم وتغذية البشرة.

طريقة التحضير:

إذا كانت بشرتك جافة، استخدمي صفار البيض فقط. إذا كانت بشرتك دهنية، استخدمي بياض البيض فقط. وللبشرة العادية، استخدمي البيضة بأكملها.

ثم اخلطي البيضة بشوكة، وأضيفي ملعقة من عسل النحل وملعقة من عصير الليمون، وضعي الخليط على وجهك واتركيه 30 دقيقة حتى يجف ثم اغسليه.

ماسك العسل

يساعد هذا الماسك في تقليل البقع الداكنة وتقليل الالتهاب والاحمرار والقضاء على الزيوت الزائدة على البشرة.

طريقة التحضير:

ضعي ملعقتين من عسل النحل على ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة على ملعقتين من عصير الليمون، وامزجي الخليط. دلكي المزيج برفق على بشرتك ثم اتركيه لمده 15-20 دقيقة واغسليه.

ماسك للوجه سهل وسريع

ماسك لتهدئة احمرار الوجه

يساعد هذا الماسك في تهدئة احمرار الوجه الناتج عن التعرض للشمس او للضباب الدخاني ويرطب البشرة.

طريقة التحضير:

امزجي ملعقة صغير من عسل النحل مع ملعقة صغيرة من جوز الهند مع ربع ثمرة أفوكادو مهروسة وقطرتين من زيت اللافندر حتى يعطيك قوام سميك. ضعي الخليط على بشرتك واتركيه 10 دقائق ثم اغسليه.