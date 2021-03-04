في عيد الأم 2021.. هدايا مبتكرة قدميها لحماتك

القاهرة - سمر حسين - ماما

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأم 2021، مناسبة تدخل السعادة في قلوب الكثير من الأمهات، حين تقدم إليهن الهدايا، ويحتار البعض في تقديم الهدايا عيد الأم، للحماة، سواء أم الزوج أو الزوجة، والتي أيضًا تدخل ضمن السيدات اللائي تقدمن إليهن الهدايا.

وعرض موقع «هن» الهدايا المناسبة للحماة، بحسب ما ذكره موقع «جوود هاوس» المتخصص في شؤون الأسرة.

مستحضرات العناية

يمكن إهدائها أنواع من الكريمات ومستحضرات التقشير والتبييض والليفة الطبية.

هدية شخصية

ومن الهدايا المناسبة أيضًا تقديم ملابس المنزل أو الحقائب، الأشياء التي يمكن استخدامها بشكل شخصي، فهي أيضًا تعتبر من الهدايا المميزة.

المكياج

إذ كانت من هواة المكياج، فيمكن تقديم أنواع من مستحضرات التجميل مثل الروج أو كريم الأساس، لكن يجب معرفة أيضًا الأنواع التي تحبها وتليق على بشرتها.

العطر المفضل

إذا كانت حماتك تفضل نوع محدد من العطر معين، فيمكن إهدائها تقديمها زجاجة العطر المفضل إليه.

جلسة مساج

وأيضًا من الهدايا المميزة التي تفضلها السيدات، هي جلسات المساج، لذلك يمكن حجز إحدى الجلسات لحماتك، وبالتأكيد ستكون من الهدايا القيمة التي تجعلها تخرج منها بنفسية أفضل.

إيشاربات

لو كانت سيدة محجبة، ولديها اهتمام خاص بالمظهر فإن إعطائها إشارب أو أكثر بألوان مميزة، وبذوق رفيع سيجعلها تشعر بالسعادة.

التحف المنزلية

يمكن إهداء الحماة تحف خاصة تضعها في المنزل، ويمكن التأكد من الأشياء والإكسسوارات التي تحتاجها في المنزل، مثل سجادة يدوية أو مزهرية ستكون هدية رائعة لها.

المجوهرات

سواء كان خاتمًا ذهبيًا أو فضيًا، لكن إذا كانت تحب المجوهرات فإن تقديم لها واحدا بالتأكيد ستحبها.

أدوات المطبخ

لا تكف الأمهات والحموات عن الطبخ، أدوات المطبخ والطهي ستكون هدية عملية رائعة لها.