أبرز تصريحات هند عبدالحليم مع منى الشاذلي: مامي كانت هتطردني لو مكنتش زملكاوية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أول ظهور إعلامي جمع بين الفنانة هند عبدالحليم ووالدها كابتن أحمد عبدالحليم، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق خلال لقائهما مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم» على قناة «CBC»، تحدثا من خلاله عن العديد من الأسرار من حياتهما الشخصية.

وتحدث الثنائي عن انتمائتهما الكروية وحفل زفاف هند عبدالحيلم، الذي تم قبل أشهر خلال انتشار فيروس كورونا المستجد، وأيضًا عن موهبة الفنانة الشابة في التمثيل.

ويرصد «هن»، أبرز تصريحات الفنانة الشابة هند عبدالحليم مع الإعلامية منى الشاذلي:

- لو ما كنتش زملكاوية بابا كان ممكن يتضايق بس مش هيعملي حاجة.. لكن طبعًا اللي كانت هتطردني من البيت مامي.

- توقفت عن متابعة كرة القدم بسببب الأشياء الدموية اللي بشوفها.

- مكنش عندي رغبة في مواصلة دراسة الإعلام بعد عامين من الدراسة، وأهلي شافوا أني محبطة، ووافقوا إني أتعلم الفن، وتواصل والدي مع الدكتور أشرف زكي، وسأله عن البداية المناسبة، وبعد كدا دخلت المعهد.

- قبل الزواج أبلغت مامي بوجود شخص يرغب في الزواج مني، ولم أتحدث مع بابا مباشرة لأني بتكسف، ومامي هي من أخبرت بابا.

- أي حد يحلم يعمل فرح كبير ويفرح كل الناس، وتبقى ليلة ما تتنسيش، بس بحكم الظروف قررنا فجأة بسبب كورونا، وكنا متقيدين بعدد معين، وده زعل ناس كتير مني، وفي ناس من قرايبي ماعرفتش أعزمها.

- والدي ووالدتي لم يكونا مستوعبين فكرة عدم تواجدي في المنزل بعد زواجي، ولما أتجوزت كنت بزورهم في البيت، ولما أمشى بابا كان بيقولي أنتي رايحة فين.