«بوظت الواد يا إسماعيل».. ليلى الإسكندرانية صاحبة «الصوت العالي» رحلت في هدوء (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بوظت الواد يا إسماعيل»، لا ينسى عشاق الفن شخصيتها القوية وملامحها الصارمة في فيلم «غبي منه فيه»، دائما ما كانت تضفي الصخب في أعمالها ولكنها رحلت في هدوء، إنها الفنانة ليلى الإسكندرانية، التي اشتهرت بتقديم أدوار الكومبارس، فبعد وفاتها بأيام قليلة، عقب تعرضها لأزمة صحية، ذاع نبأ الوفاة، بحسب ما ذكره إبراهيم عمران، رئيس جمعية الكومبارس والأدوار الثانوية.

وقبل نحو 4 أيام، كان نجل الفنانة الراحلة، الماكيير علاء التونسي، نعى والدته عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون أمي في ذمة الله»، كما أنه تلقى العزاء بالفعل من العديد من الفنانات على رأسهن زينة فيفي عبده.

ونعت أيضًا الممثلة نادية العراقية، ليلى الإسكندرانية، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كلنا راحلون.. إلى رحمة الله الفنانة ليلى الإسكندرانية، والدة الماكيير علاء التونسي.. ست طيبة وكالنسمة يارب ارحمها».

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة ليلى الإسكندرانية:

- ليلى محمد علي.. لقبت بـ«ليلى الإسكندرانية» لأنها من مواليد مدينة الإسكندرية.

- والدة الماكيير الشهير علاء التونسي.

- جاءت أولى أعمالها الفنية من خلال مشاركتها في مشهد صغير من فيلم «وبالوالدين إحسانًا»، الذي عرض في العام 1976.

- جسدت في الكثير من الأعمال بدور المرأة الشعبية صاحبة الصوت العالي.

- صاحبة الإيفيه الشهير «يخربيتك يا إسماعيل» بوظت «الواد يا إسماعيل»، وذلك في فيلم «غبي منه فيه».

- شاركت في عدد من الأعمال الفنية في السينما: «المنسي» «غبي منه فيه» «الناظر» «إكس لارج» «ظرف طارق».

- أما في الأعمال الدرامية كان لها نصيب أيضًا فشاركت بأدوار منها: «لهفة" «سوق الخضار" «الهروب» كاريوكا» «أهل كايرو».

- في العام 2019 يعتبر آخر أعوام مشاركتها الفنية من خلال الفيلم الكوميدي «محمد حسين» مع الفنان محمد سعد.