زوجة أب عمر خورشيد.. كل ما تريد معرفته عن اعتماد خورشيد بعد دخولها العناية المركزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وعكة صحية شديدة تعرضت لها الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد، خلال الساعات القليلة الماضية، استدعت لنقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة بسيارة الإسعاف، إذ عانت من صعوبة في عملية التنفس، ودخولها العناية المركزة.

وترددت الأخبار بأن الفنانة اعتماد خورشيد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، والتي نفاها ابنها إيهاب خورشيد، مشيرًا إلى أن والدته خضعت للأشعة وتبين سلبية إصابتها بالفيروس التاجي، لكنها تعاني منذ فترة من ضيق تنفس، بسبب تجميع مياه على الرئة، وفق حديثه لـ«الوطن».

ويُقدم «هُن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن المنتجة السينمائية اعتماد خورشيد، عقب تصدرها محركات البحث.

- ولدت في 15 يناير 1939، وتبلغ من العمر 82 عامًا.

- فنانة ومنتجة مصرية زوجها هو أحمد خورشيد.

اعتماد خورشيد زوجة والد عمر خورشيد

- تداولت الأخبار بأن اعتماد خورشيد، والدة عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، لكن تبين أنها كانت زوجة والده.

- لم يعش عمر خورشيد، معها إلا فترة قصيرة جدا من طفولته، إذ انتقل بعدها للعيش مع والدته.

- قبل عامين تعرضت اعتماد خورشيد، لوعكة صحية مفاجئة استدعت احتجازها بغرفة العناية المركزة.

- نشرت في وقت سابق، صورة لها على فراش المرض، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، علقت عليها: «ادعوا لي بالشفاء، أنا في الرعاية المركزة، يا رب اشفني».

وصفها نيشان بـ«الصندوق الأسود» وحصلت على لقب الأم المثالية

- قبل أعوام ظهرت اعتماد خورشيد، في برنامج «أنا والعسل»، مع الإعلامي نيشان، الذي وصفها بـ«الصندوق الأسود».

اعتماد خورشيد لُقبت بالأم المثالية، وهو الأمر الذي علقت عليه الفنانة خلال حلقتها مع نيشان، قائلة إنها أُختيرت من قبل الشعب بلقب الأم المثالية.

كواليس علاقتها بشريهان: اتولدت على ايدي

- كشفت الفنانة شريهان، أنها ولدت على يد اعتماد خورشيد، إذ كانت ولادتها متعثرة، وكانت والدتها تتفاءل بها، وهاتفتها ابنتها الكبرى جيهان، في السادسة صباحًا، قائلةً: «حطيت إيدي على راسها وقرأتلها قرآن راحت ولدت».