«بتعزف وبتلحن وتغني» 16 معلومة عن الفنانة هند عبدالحليم: والدها لاعب كرة شهير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«جايدا»، هكذا عُرفت الفنانة هند عبدالحليم، ضمن أحداث مسلسل «حكايات بنات»، والتي تعلق بها الجمهور وبدأت الفتيات في تقليد طريقة كلامها وإطلالاتها المختلفة خلال فضلًا عن تفكيرها وقدرتها على احتواء أزمات صديقاتها.

وعادت مجددًا تختطف الأنظار، بعد استضافتها برفقة والدها، أحمد عبدالحليم، نجم نادي الزمالك سابقا، خلال برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الأربعاء، على قناة «cbc» الفضائية، والتي تحدثت عن بداياتها وأبهرت المشاهدين بصوتها العذب، ما جعل اسمها يتصدر محركات البحث جوجل وتتصدر التريند.

ويُقدم هُن خللا السطور التالية، أبرز المعلومات عن الفنانة هند عبدالحليم.

- هند عبدالحليم، ولدت في 7 إبريل عام 1993، وتبلغ من العمر 27 عامًا.

- والدها أحمد عبدالحليم، نجم نادي الزمالك سابقا.

- ولدت في الإمارات العربية المتحدة.

- شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وشاركت من قبل مع عروض نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع شبكة تليفزيون النهار.

- التحقت بالجامعة لدراسة علوم الإعلام، ولكن لم تستطع استكمال الدراسة بسبب حبها للفن، فاقتنع أهلها بإلحاقها بمعهد التمثيل.

- بدأت حياتها الفنية بتقليد الممثلين، وخاصة شخصية الفنان محمد سعد الشهيرة، (اللمبي) وهي صغيرة.

-تمنت أن تصبح لاعبة كرة قدم مثل والدها، لكنه منعها من احتراف كرة القدم.

- قدمت في رمضان 2016 أربعة مسلسلات، هي « فوق مستوى الشبهات بطولة يسرا، أحمد حاتم ونجلاء بدر وإخراج هاني خليفة، «بنات سوبر مان، مع ريهام حجاج، شيري عادل، يسرا اللوزي وإخراج حسام علي، و«راس الغول، مع محمود عبدالعزيز، ميرفت أمين، فاروق الفيشاوي وإخراج أحمد سمير فرج، و«الميزان» مع غادة عادل، أحمد فهمي وباسل خياط وإخراج أحمد خالد موسى.

- شاركت هند عبدالحليم في مسلسل «الأب الروحي» الذي عُرض خارج السباق الرمضاني، وبعدها شاركت في الموسم الدرامي لرمضان 2017، في مسلسلي طاقة نور، مع هاني سلامة، وحنان مطاوع، ومسلسل 30 يوم مع آسر ياسين، باسل خياط، وليد فواز.

- شاركت في تقديم حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته التاسعة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

- تزوجت من المهندس كريم قنديل، واضطرتها كورونا، لعقد خطبتها في حفل عائلي بسيط، إذ كانت شاركت عبر حسابها على موقع إنستجرام، صورة أعلنت من خلالها ارتباطها، قائلةً

- نشرت هند صورة تجمعها مع خطيبها، وعلقت: «خطوبتنا .. ده كان قبل الحجر الصحي.. كان نفسى يبقى أصحابنا وقرايبنا معانا بس اكتفينا بأهلنا في البيت وأجلنا أي احتفال عشان سلامة الكل».

- حصلت هند على جائزة أفضل ممثلة صاعدة في المهرجان القومي للمسرح عام 2015، عن دورها في مسرحية «هنا أنتيجون»، وحملت الجائزة اسم الفنانة مديحة حمدي.

- وقالت هند خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج« صاحبة السعادة»: «وأنا صغيرة كنت بلعب كرة قدم، وكان نفسي أكون لاعبة كرة، وبابا مشجعش الموضوع».

- تجيد العزف على الآلات كالبيانو ولديها موهبة الغناء والتأليف والتلحين.

- شاركت في مسلسل«حكايات بنات»، برفقة الفنانة أسماء جلال وهاجر أحمد وميرنا نور الدين، وعُرفت باسم «جايدا».