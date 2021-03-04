الخضروات الورقية أم ذات اللون الأخضر.. أيهما أكثر فائدة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادة ما يعرف أن الخضروات الخضراء تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن، ما يجعلها تمد الجسم بفوائد متعددة، منها حماية الجسم من أمراض القلب والسكر والسرطان، فضلًا عن أنها تعطي شعور بالشبع لفترة أطول، لأنها تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، وتساعد على العيش لفترة أطول.

وبحسب موقع «تايمز أوف إينديا»، أنه رغم أن الخضروات الخضراء مغذية للغاية، لكن الخضار الورقية الخضراء أيضًا تعتبر مغذية ومفيدة جدًا للجسم، ويتساءل البعض أيهما أكثر فائدة والأكثر غنى بالعناصر الغذائية.

وإذ كان الأمر متعلق بمحتوى الكربوهيدرات، فإن الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ والبقدونس تحتوي على كربوهيدرات أقل من الخضار الخضراء العادية مثل الكوسا أو الخيار أو اليقطين الأخضر أو الفاصولياء الخضراء، مما يجعلها خيار صحي لمراقبي الوزن.

وفي العناصر الغذائية والمواد المغذية، تعتبر الخضار الورقية الخضراء الطازجة غنية جدًا بالمواد المغذية مقارنة بالخضار الخضراء العادية، ورأى خبراء التغذية إن تناول حصة واحدة من أي صنف من أصناف الخضار الورقية الخضراء يوفر نفس الكمية من العناصر الغذائية عند تناول حصتين من أي صنف من أصناف الخضار الخضراء العادية.

وأكد خبراء التغذية ضرورة تضمين كل من الخضار الخضراء، والخضار الورقية الخضراء في النظام الغذائي لتحقيق أكبر فائدة، وضرورة انتقاء الخضار الورقية الخضراء الطازجة، وتجنب الإفراط في طهي الخضار لأن ذلك يؤثر على كمية الحديد والفولات والفيتامينات والفوسفور الموجودة فيها، خاصةً عند تناول الخضار الورقية، لذلك من الأفضل تناولها مسلوقة أو نيئة لجني الفوائد القصوى.