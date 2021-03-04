انعمي بالعافية وحياة صحية سعيدة مع هذه النصائح الخمس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ)-

صحتنا يجب أن تكون على رأس أولوياتنا، غير أن حياة أكثر النساء المزدحمة بمسؤوليات تربية الأطفال والعناية بهم، وكذلك متطلبات العمل والحياة المهنية لا تسمح لهن بالاهتمام الكافي بصحتهن. الجيد في الأمر أن هذا الاهتمام قد يحتاج فقط إلى بعض التغييرات البسيطة، التي يمكن أن تكون جزءا أساسيا في حياة كل امرأة، يساعد في إعادتها إلى طريق الصحة والعافية.

تقدم الطبيبة رضوى محمد النزهي، أخصائية النساء والتوليد في عيادات السعودي الألماني – جميرا خبرتها، التي تخطت العشر سنوات لمساعدة النساء على تجاوز مشكلاتهن الصحية في مجال حالات الحمل عالية الخطورة، والأمراض النسائية في مرحلة المراهقة، والتشخيص المبكر لسرطانات الجهاز التناسلي والإجراءات التجميلية النسائية.

خمس نصائح من أجل نمط حياة وصحة أفضل تقدمها د. رضوى للنساء.

1. ممارسة النشاط البدني

من المعروف أن تكوين عادة يستغرق نحو 21 يوما. إذا بدأتي في ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة، خمس مرات في الأسبوع على مدار 21 يوما، فسيكون النشاط البدني جزءا أساسيا من روتين حياتك. يمكنك ممارسة رياضة المشي، أو الذهاب إلى صالة رياضية قريبة، أو حتى جلسة رياضية ممتعة في أجواء الراحة في منزلك أمام التلفاز، أو أي نشاط بدني تفضلينه للحفاظ على لياقتك وتحسين صحتك بشكل عام.

2. نظام غذائي صحي

التغذية السليمة إحدى أساسيات الصحة والعافية. يمكنك الحفاظ على صحة جيدة باتباع نظام غذائي متوازن يبتعد عن الحميات الغذائية القاسية وكذلك عن تناول الأطعمة غير الصحية كتلك، التي تحتوي على الدهون والسكريات بشكل مبالغ. عليك الوصول إلى نظام متوازن يحتوي على كميات وافية من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة الغنية بالألياف والبروتين وغيرها من العناصر الأساسية المغذية. حاولي تجنب إغراءات الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة؛ لأنها تزيد فرص الإصابة بأمراض السمنة والقلب وغيرها من الأمراض المزمنة.

على النساء الحوامل والشابات في المرحلة العمرية لإنجاب الأطفال تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مثل الخضروات الورقية والفول والموالح من الفواكه مثل البرتقال واليوسفي.

أما النساء في مرحلة انقطاع الطمث، فهن بحاجة إلى تناول كميات وافية من الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د (الأطعمة البحرية والفواكه ومنتجات الألبان منخفضة الدسم) لمساعدتهن على تجنب مشكلات هشاشة العظام.

3. قدر كاف وعميق من النوم

يساعد النوم الهادئ العميق على مقاومة علامات التقدم في العمر وكفاءة المخ في أداء وظائفه. تؤثر نوعية النوم على التفكير والعمل والدراسة والسلوك والدافعية والتحكم في الضغوط، لذا يعد نمط النوم الصحي أساسيا في الحفاظ على صحة نفسية وبدنية جيدة.

4. اعتني بصحتك النفسية

التوتر يؤدي إلى أمراض شتى. قاومي الضغوط النفسية بممارسة التأمل؛ لأنه يخفض من مستويات القلق والتوتر ويحسن التركيز ويساعد على التحكم في الآلام المزمنة. يمكن للتأمل أيضا تحسين نوعية النوم ودعم الحالة الصحية العامة والمساعدة في الوصول إلى العافية.

5. فحوصات طبية سنوية

احرصي على زيارة طبيبتك من أجل الفحوصات الروتينية. الاعتياد على مثل هذه العادة يساعد في الاكتشاف المبكر للأمراض أو الحالات المزمنة والتدخل العلاجي في الوقت المناسب. من الفحوصات الأساسية، التي يوصى بإجرائها بشكل منتظم، فحوصات الحوض وعنق الرحم والثدي وهشاشة العظام والكوليسترول وضغط الدم وغيرها من الفحوصات، التي يوصي بها الطبيب.