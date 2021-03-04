«منى» تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ60 بـ«سيشن مفاجئ»: شقيانة طول عمرها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ضحكة غلفت ملامح وجهها بدت كأنها طفلة صغيرة فرحة بما تمسكه من بالونات، تلوح بها في الجو، تزيح بها أي شعور بالإرهاق، فاليوم فقط، باتت فردوس محمد، تنعم بعيد ميلادها الـ60، بنكهة طفولية تعيد لها أجواء من السعادة.

مفاجأة غير متوقعة كانت في انتظار السيدة الستينية من ابنتها «منى»، حين أخبرتها بضرورة الذهاب معها لحضور مولود صديقتها، خدعة بسيطة لجأت إليها الابنة الثلاثينية لاصطحاب ابنتها، حيث عيد ميلادها.

أمام شاطئ بحر إسكندرية، وقفت السيدة الستينية، تسأل ابنتها عن سبب تواجدهما في مكان بخلاف خطتهما، دقائق معدودة وبدأت ملامح المفاجأة تنكشف، إذ حضرت الفوتوجرافر إسراء زكريا، لتوثق جلسة تصوير عيد ميلاد الأم في عامها الستين.

«ماما كانت طالعة على المعاش وهتسيب الشغل بعد 37 سنة وكانت زعلانة أوي ونفسي أفرحها جدا بأي شكل، خصوصا إني معرفتش أحضر الحفلة في شغلها»، هكذا لخصت «منى»، الابنة الثلاثينية عن تحضيرها لمفاجأة عيد ميلاد لوالدتها، بعدما رحبت بفكرة الفوتوجرافر «إسراء زكريا»: «كلمتها ورتبنا على طول»، بحسب حديثها لـ«هن».

إمكانيات بسيطة دون مبالغة، لكنها كانت سببا في انتشار جلسة التصوير عبر صفحات «فيس بوك»: «جهزنا البالونات والتاج.. وأول ما جت الفوتوجرافر كانت مستغربة قالتلي في إيه قولتلها هنصورك يا صغنن».

«فرحة فوق الوصف» عاشتها الأم الستينية في عيد ميلادها الستين: «كانت مبسوطة فوق الوصف.. وفضلت تدعيلي وطول السيشن تقولي يا منى دي أحلى مفاجأة في حياتي».

15 دقيقة كانت كفيلة بإنهاء جلسة التصوير، وعقب نشرها عبر صفحة الفوتوجرافر «إسراء»، تلقت ردود فعل إيجابية كثيرة من رواد «فيس بوك»: «هي فرحت مامتها.. والناس كانت فرحانة بالفكرة جدا وصور الأم ووشها كله طيبة وحنينة».