ضرة رجاء حسين تبكي على الهواء: «بقولها يا ماما»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال تصريحات الفنانة رجاء حسين، السابقة، سببا في إثارة الجدل، بعدما صرحت في حوار سائق لها ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، أنها انفصلت عن زوجها سيف عبدالرحمن بعد 51 عاما، وتحديدا بعد استشهاد نجلهما.

الأمر الذي أثار جدلا واسعًا من حديثها، خاصة عقب إبرازها لعلاقتها مع ضرتها «دينا»، زوجة طليقها.

وخلال الساعات الماضية، حلت الفنانة مجددا على البرنامج، لتفاجئها «دينا»، زوجة طليقها الفنان سيف عبدالرحمن، في الاستوديو.

وسرعان ما تبادل الثنائي العناق والقبلات، حيث ظلت «دينا» تبكي عقب حديث الفنانة عنها، واصفة لقائها الأول بقولها: «قابلتني عند البيت وباستني وخدتني في حضنها وأنا معرفهاش، وقالتلي بحبك أوي، ومحبتها نزلت في قلبي من أول لحظة».

وأكدت رجاء حسين، أن طليقها الفنان سيف عبدالرحمن، اختار زوجة صالحة: «الست محترمة وشيفاني أنا بعمل ايه وهي ماشية على هذا النهج، والله ما بكدب عليكوا أنا بحبها»، مشددة على أنها: «بعتبرها زي أمل بنتي، خصوصا أنها بتناديني يا ماما».

من جانبها، علقت «دينا»، زوجة سيف عبدالرحمن، وهي تبكي، قائلة: «أنا أعرفها من زمان كممثلة لكن كإنسانة غير اللي على الشاشة، هي بتظهر في أعمالها ست مصرية عادية، لما شوفتها محستش إنها غريبة».